Planirate boravak na otvorenom? Meteorologinja upozorila: 'Pratite prognozu!'

S jugozapada polako pristiže vlažniji zrak te će tlak zraka još malo pasti kako će se u Sredozemlju stvarati plitka ciklona koja će do Jadrana doći u noći na ponedjeljak. Veći dio novog tjedna bit će vrlo promjenljiv jer će se nastaviti povremeno pritjecanje nestabilnog i vlažnijeg zraka pa će i biometeorološke prilike biti nepovoljnije.

NEDJELJA

Prijepodne će u većini predjela još biti suho te barem djelomice, a posebno u središnjim i istočnim predjelima i pretežno sunčano. Zapuhat će slab jugozapadni i jugoistočni vjetar, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije od 12 do 16 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno uz slab i umjeren jugozapadni i južni vjetar, no kako će lokalno biti pljuskova vjetar uz njih može biti prolazno pojačan. Bit će vrlo toplo uz temperaturu oko 25 °C.

Vrlo toplo bit će i u istočnoj Hrvatskoj gdje će također prema večeri rasti vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinom, ali nakratko i jakim vjetrom. Uz promjenljivu naoblaku bit će i dalje sunčanih razdoblja te će vrijednosti temperature biti od 25 do 27 °C. U Dalmaciji poslijepodne dosta oblaka, puhat će umjereno prema večeri već ponegdje i jako jugo. Mjestimice može biti kiše, a vjerojatnost za nju rast će potkraj dana kada može biti i grmljavine.

Najviša temperatura bit će oko 23 °C. Na zapadu zemlje promjenljivo do pretežno oblačno, a navečer i u noći već ponegdje s kišom. Poslijepodne je uglavnom u gorju lokalno moguć poneki pljusak. Jugo će biti umjerene jakosti, a u gorju će ponegdje također puhati umjeren južni ili jugozapadni vjetar. Temperatura između 20 i 23 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Promjenljivo vrijeme obilježit će veći dio radnog tjedna. Gotovo svaki dan će ponegdje biti kiše, moguće i jačih pljuskova s kojima može lokalno pasti i malo veća količina. Već će u ponedjeljak danju biti malo manje toplo te prilično vjetrovito uz jak jugozapadnjak, a od utorka kada će vjetar okrenuti na sjeverne smjerove još svježije. Aktivnosti na otvorenom bit će teško planirati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također idući tjedan vrlo nestalno vrijeme. Izmjenjivat će se suha i sunčanija razdoblja s oblačnijim koja će donijeti povremenu kišu ili pljuskove. Temperatura zraka će se također malo sniziti. Jugo pa i jugozapadnjak će puhati u ponedjeljak, u utorak okrenuti na buru na sjevernom i srednjem dijelu, no u nastavku tjedna prevladavat će jugo većinom umjerene jakosti. Za bolje planiranje boravka na otvorenom bit će potrebno često pratiti prognozu i konzultirati upozorenja u slučaju mogućnosti pojave neverina ili nevera.