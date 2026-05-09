Meteorolog najavio promjenu vremena: Evo kada se očekuju izraženi pljuskovi

Vikend započinjemo prolaznom stabilizacijom vremena. Bit ćemo između sustava koji odmiču dalje na istok, ali i sve bližih novih fronti s Atlantika. Ispred potonjih, stiže topao i tek povremeno nešto vlažniji zrak pa nije baš sasvim stabilno.

SUBOTA

Ujutro razvedravanje, osobito na zapadu gdje će sunčano već i prevladavati. Zaostalih oblaka bit će na istoku i krajnjem jugu zemlje, ali tek rijetko moguća koja kap kiše. Vjetar slab, duž same obale nakratko slaba do umjerena bura, na otvorenome ponegdje umjeren sjeverozapadnjak.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a mala šansa postoji da uz lokalni razvoj oblaka padne kakav kraći pljusak, osobito uz granicu sa Slovenijom, no izglednije navečer na području Zagorja ili Međimurja. Vjetar slab, a bit će opet toplije, uglavnom oko 25 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. No, i dalje nestabilno pa oko zapadnoslavonskog gorja može lokalno pasti poneki pljusak. Temperatura oko 23-24 °C.

U Dalmaciji većinom pretežno sunčano, ali ponegdje uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za lokalni pljusak, uglavnom u zaleđu, posebice dubrovačkom. Puhat će slab do rijetko gdje umjeren maestral, a temperatura od 21 do 25 °C. Na sjevernom Jadranu dosta sunca, no oblaci će prolazno porasti u Gorskom kotaru i Lici, moguće i oko Učke pa iz nekih od njih može nakratko pasti i malo kiše pa i zagrmjeti. Malo toplije nego jučer, bit će između 20 i 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju na kopnu postupno sve oblačnije uz početak južine, ali još uglavnom suho, dok će onda u novom tjednu biti nestabilnije i kišovitije, u ponedjeljak i vjetrovitije.

Foto: RTL

Svakodnevno kiša i pljuskovi, koji ponegdje mogu biti izraženiji, najizglednije u utorak, nakon čega će malo osvježiti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu već u nedjelju poslijepodne moguće malo kiše i poneki pljusak, no češće i izraženije od ponedjeljka, a obilnija oborina očekuje se prvenstveno u Istri i na širem riječkom području, jer će to uglavnom, osim utorka, biti vrijeme po jugu.

Foto: RTL

No, temperatura ovdje u tek blagom padu, ostaje razmjerno toplo