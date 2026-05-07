Kišno i vjetrovito vrijeme se nastavlja, a pogledajte što nam dolazi za vikend

Prijepodne promjenjivo, još ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom i pljuskovima, u prvom dijelu dana nešto češćim na Jadranu i predjelima uz njega. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu većinom umjereno jugo, još u Dalmaciji i jako. Jutarnja temperatura između 11 i 16 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove kojih će prema večeri biti sve manje, a sa sjeverozapada će se i naoblaka smanjivati. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura oko 20, 21 stupanj.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno s češćim sunčanim razdobljima, povremeno će biti i kiše ili pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura nekoliko stupnjeva niža.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, ali i sve više sunčana vremena. Pljuskova će biti sredinom dana u većini predjela, a onda uglavnom u unutrašnjosti i na sjeveru. Umjereno i jako jugo će slabjeti, a temperatura od 18 do 21 stupanj.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove kojih će i ovdje prema večeri biti sve manje. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru i jugo. Dnevna temperatura od 15 u gorju do 20 uz obalu.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti još u petak promjenjivo, na zapadu i djelomice sunčano, a pljuskova će biti uglavnom u gorju i na istoku zemlje, a zatim za vikend barem djelomice sunčano i opet toplije, dnevna temperatura će biti uglavnom oko ili malo iznad 25 stupnjeva.

U početku bez vjetra, zatim će u nedjelju zapuhati jugozapadnjak, u gorju na udare i jak. U novom tjednu postupni porast naoblake, već će u ponedjeljak ponegdje biti slabe kiše, a onda od utorka i pljuskova.

Na sjevernom Jadranu u petak većinom sunčano i uglavnom suho, a u Dalmaciji će i dalje biti lokalnih pljuskova. Za vikend djelomice ili pretežno sunčano te malo toplije.

U petak će prolazno zapuhati bura, u subotu okrenuti na sjeverozapadnjak, a onda od nedjelje opet južina. U novom tjednu nestabilnije, u ponedjeljak na sjevernom Jadranu porast naoblake uz kišu i pljuskove, a zatim utorak i u Dalmaciji.