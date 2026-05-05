Meteorolog otkrio do kada će trajati južina, pljuskovi i grmljavina
Jutra malo toplija, danju malo svježije, ali uobičajeno toplo za doba godine
Nakon početka tjedna koji je obilježila iznadprosječna, na kopnu gotovo ljetna toplina uz južinu, danas nam kreće promjena vremena. Pristiže sve vlažniji i nestabilniji zrak, ali će se glavnina frontalnih poremećaja premještati ipak sjevernije od naših krajeva preko središnje Europe.
UTORAK
Ujutro posvuda oblačnije, prije svega na Jadranu i područjima uz njega. No, zadržat će se još uglavnom suho, tek malo kiše može pasti u Istri i na širem riječkom području. Na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak, dok će jačati jugo na moru. Samo jutro bit će toplije od jučerašnjeg.
Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatsko daljnji porast naoblake, ali bit će to promjenjiva naoblaka i ostaje uglavnom suho. Tek lokalno može pasti koji kraći pljusak, izglednije oko Korduna i Banovine. Jugozapadnjak umjeren. Temperatura osjetno, ali ostaje to ugodno toplo, između 21 i 24 Celzija.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu i dalje djelomice sunčano, ali krajem dana uz porast naoblake. Temperatura ovdje, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, slična između 25 i 27 stupnjeva, iznad prosjeka za doba godine.
U Dalmaciji sve promjenjivije pa uz razvoj oblaka ponegdje može biti kiše ili kraćih pljuskova, na sjevernom dijelu moguće i kojeg neverina. Puhat će umjereno, još kratko i jako jugo, a temperatura između 21 i 24 Celzija.
Na sjevernom Jadranu najoblačnije pa i kišovito, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu. Pritom i vjetrovitije uz umjereno i jako jugo i južni vjetar. Temperatura niža, ali bit će posvuda, i u gorju i na moru, između 18 i 20 stupnjeva.
DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU
Sredinu tjedna obilježit će južina i promjenjive proljetne prilike, koje će se zadržati i tijekom petka. Bit će tu mjestimične kiše pa i prolaznih pljuskova praćenih grmljavinom. Jutra malo toplija, danju malo svježije, ali uobičajeno toplo za doba godine. Temperatura opet malo porasti uz znatno više sunca u danima vikenda.
DO KRAJA TJEDNA NA MORU
Na Jadranu oblačno, vjetrovito i nestabilno, osobito u srijedu i četvrtak kada čak ponegdje može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, prije svega na sjevernom dijelu. U petak jugo slabi, a samo nakratko još može biti kiše. Razvedravanje i manji porast temperature za vikend.