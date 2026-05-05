Meteorolog otkrio do kada će trajati južina, pljuskovi i grmljavina

Nakon početka tjedna koji je obilježila iznadprosječna, na kopnu gotovo ljetna toplina uz južinu, danas nam kreće promjena vremena. Pristiže sve vlažniji i nestabilniji zrak, ali će se glavnina frontalnih poremećaja premještati ipak sjevernije od naših krajeva preko središnje Europe.

UTORAK

Ujutro posvuda oblačnije, prije svega na Jadranu i područjima uz njega. No, zadržat će se još uglavnom suho, tek malo kiše može pasti u Istri i na širem riječkom području. Na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak, dok će jačati jugo na moru. Samo jutro bit će toplije od jučerašnjeg.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatsko daljnji porast naoblake, ali bit će to promjenjiva naoblaka i ostaje uglavnom suho. Tek lokalno može pasti koji kraći pljusak, izglednije oko Korduna i Banovine. Jugozapadnjak umjeren. Temperatura osjetno, ali ostaje to ugodno toplo, između 21 i 24 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i dalje djelomice sunčano, ali krajem dana uz porast naoblake. Temperatura ovdje, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, slična između 25 i 27 stupnjeva, iznad prosjeka za doba godine.

U Dalmaciji sve promjenjivije pa uz razvoj oblaka ponegdje može biti kiše ili kraćih pljuskova, na sjevernom dijelu moguće i kojeg neverina. Puhat će umjereno, još kratko i jako jugo, a temperatura između 21 i 24 Celzija.

Na sjevernom Jadranu najoblačnije pa i kišovito, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu. Pritom i vjetrovitije uz umjereno i jako jugo i južni vjetar. Temperatura niža, ali bit će posvuda, i u gorju i na moru, između 18 i 20 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Sredinu tjedna obilježit će južina i promjenjive proljetne prilike, koje će se zadržati i tijekom petka. Bit će tu mjestimične kiše pa i prolaznih pljuskova praćenih grmljavinom. Jutra malo toplija, danju malo svježije, ali uobičajeno toplo za doba godine. Temperatura opet malo porasti uz znatno više sunca u danima vikenda.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu oblačno, vjetrovito i nestabilno, osobito u srijedu i četvrtak kada čak ponegdje može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, prije svega na sjevernom dijelu. U petak jugo slabi, a samo nakratko još može biti kiše. Razvedravanje i manji porast temperature za vikend.