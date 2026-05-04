STIŽE FRONTALNI SUSTAV /

Uživajte u suncu, jer slijedi preokret: RTL-ova meteorologinja otkrila kad stiže promjena

U nastavku dana u većini predjela pretežno sunčano, jedino će na sjevernom Jadranu i u gorju biti umjerene naoblake, osobito navečer

4.5.2026.
6:03
Damjana Ćurkov Majaroš
Još danas ostajemo pod utjecajem anticiklone. Bit će sunčano i toplo ili vrlo toplo, a onda će se sa zapada primicati frontalni sustav, pa će od utorka biti promjenjivo i nestabilno.

Ponedjeljak

Prijepodne pretežno sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na moru jugo. Jutarnja temperatura slična onoj u nedjelju ili malo viša; na kopnu od 4 do 9, a uz obalu između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u većini predjela pretežno sunčano, jedino će na sjevernom Jadranu i u gorju biti umjerene naoblake, osobito navečer. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni, a na moru jugo. Tijekom dana toplo ili vrlo toplo, temperatura većinom od 23 do 28 stupnjeva.

Idućih dana

Od utorka u unutrašnjosti promjenjivo. Bit će sunčanih razdoblja, ali već u utorak u gorju može biti povremene kiše ili pljuskova, a od srijede i drugdje. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na udare ponegdje i jak. Temperatura će biti malo niža u odnosu na danas, ali ostat će toplo.

Na Jadranu već od utorka nestabilno. Bit će povremene kiše ili pljuskova, a u noći na četvrtak lokalno i izraženijih. Puhat će umjereno i jako jugo, a dnevna temperatura će i ovdje biti u blagom padu, dok će prema vikendu opet malo rasti.

