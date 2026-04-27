Stiže rijedak prodor arktičke hladnoće: 'Potencijalno katastrofalan vremenski događaj'

Iako smo se možda već naviknuli na toplo vrijeme, treba se pripremiti na prodor neobično hladnog vala koji će nekim zemljama donijeti čak ozbiljne količine snijega, objavili su to na platformi Severe Weather u najnovijoj vremenskog prognozi.

Kako su naveli, očekuje se neuobičajeno prodiranje arktičke hladne zračne mase prema kontinentu Europe što se rijetko događa krajem travnja te će prodor zahvatit istočnu i jugoistočnu Europu.

Temperature će naglo pasti, a bit će i mraza koji bi mogao uzrokovati goleme štete na vinogradima i u voćnjacima u osjetljivom trenutku vegetacije.

Navode da je Europa prvo imala neuobičajeno toplo rano proljeće, a sad će se dogoditi netipičan prodor hladnog zraka.

Iz Severe Weather objašnjavaju da se događaju poremećaji u stratosferi, koji su doveli do kasnosezonskog slabljenja polarnog vrtloga, i omogućili prodor arktičkog zraka prema jugu.

Naime, iznad sjevernog Atlantika i Grenlanda formira se takozvani Omega blok koji djeluje kao traka za transport hladnog zraka duboko u europsko kopno - nad srednju, istočnu i jugoistočnu Europu.

Prodor hladnoće od kraja travnja

Prodor arktičkog zraka trajat će od posljednjeg tjedna travnja pa sve do početka svibnja.

Podsjetit će pritom na poznati fenomen "ledenih svetaca" – razdoblje tijekom sredine svibnja kada su se u dijelovima Europe događali česti mrazovi koji bi nanosili štetu u poljoprivredi.

Pad temperature bit će izražen, i do 10 do 15 °C ispod prosjeka za ovo doba godine, što predstavlja ozbiljnu prijetnju poljoprivredi, osobito vinogradima i voćnjacima koji su trenutačno u osjetljivoj fazi cvatnje.

Treba imati na umu da je toplina s početka travnja (s temperaturama od 20 do 25 °C i više u nekim krajevima) potaknula prerani razvoj vegetacije, zbog čega bi povratak hladnih jutara s mrazom mogao imati znatno teže posljedice nego uobičajeni zimski minusi.

Jutra s mrazom na Balkanu

Široko rasprostranjen mraz očekuje se u istočnoj i dijelovima srednje Europe, na Balkanu te u Turskoj, uz mogućnost neuobičajenog snijega u višim predjelima Rumunjske i duboko u unutrašnjosti Turske. Istodobno, zapad Europe ulazi u postupno zatopljenje pod utjecajem jačanja anticiklone.

Vrijeme dolaska hladnoće posebno je nepovoljno za poljoprivredu. Kako su stabla već u cvatu, prognozirane temperature od -2 °C do -5 °C u središnjoj Turskoj i na Balkanu mogle bi dovesti do uništenja uroda voća i orašastih plodova.

Opći vremenski obrazac ovog se vikenda mijenja – stvorit će se svojevrsni “lijevak” koji će u nedjelju usmjeriti prodor arktičkog zraka prema sjeveroistočnoj Europi.

Velika hladna masa već će do nedjelje zahvatiti Poljsku, Skandinaviju, Bjelorusiju, sjever Ukrajine i sjeverozapad Rusije.

Temperature će u ponedjeljak ponegdje pasti nekoliko stupnjeva ispod ništice.

Najhladniji zrak i potencijalno štetan jutarnji mraz očekuju se na velikom području Poljske, Bjelorusije, zapadne Ukrajine, sjeverne Slovačke i sjeverozapadne Rusije, iako će vrijeme ostati vjetrovito.

Očekuje se i obilan snijeg, i to u Estoniji te južnoj Finskoj, Norveškoj.

Do sredine tjedna greben nad sjevernim Atlantikom dodatno će ojačati i proširiti se nad Islandom, Farskim otocima i Grenlandom.

To će dodatno pogurnuti visinsku hladnu masu prema jugu, preko istočne Europe sve do srednje Europe i Balkanskog poluotoka.

Nad zapadom Europe i dalje toplinska kupola

Dok na zapadu Europe i dalje prevladava toplina pod utjecajem takozvane toplinske kupole, temperature će u zapadnoj Europi ostati nekoliko stupnjeva iznad prosjeka. Nešto toplije od uobičajenog zadržat će se i nad zapadnim Sredozemljem te jugozapadnom Europom.

Zato će se nad srednjom Europom stvoriti izražen temperaturni kontrast – između toplijeg grebena na zapadu i duboke visinske hladne doline na istoku.

Ovakav „dipolni“ vremenski obrazac – s toplinom i anticiklonom na zapadu te dubokim hladnim prodorima na istoku – zadržat će se do kraja travnja i početka svibnja.

Do sljedećeg vikenda snažan visinski greben i Omega blok postupno će slabjeti, no hladna jezgra na njegovoj istočnoj strani dodatno će jačati jer će se znatno hladnija zračna masa sudariti s toplijim zrakom nad istočnim Sredozemljem.

U takvim uvjetima vrlo je vjerojatno eksplozivno formiranje ciklone koja će donijeti frontalni sustav s obilnom kišom, jakim snijegom i vjetrom u dijelove Turske. Temperature će u toj zemlji ekstremno niske, navodi Severe Weather. U Turskoj se očekuje pad i do 14 do 18 °C ispod prosjeka.

Tursku tako početkom svibnja očekuje rijedak proljetni snijeg, ponegdje i do 30 centimetara, a jutarnje temperature mogle bi pasti i za pet stupnjeva ispod ništice.

Sve upućuje na potencijalno katastrofalan vremenski događaj za Balkan i područje Crnog mora, osobito za Tursku, budući da su ovako snažni prodori arktičkog zraka početkom svibnja iznimno rijetki, objavili su na ovoj platformi.

