Proslavite Dan planeta Zemlje uz Voyo: priče koje slave naš planet

Dokumentarni filmovi i serije imaju jedinstvenu sposobnost da nas prenesu na najudaljenije lokacije, suoče s neugodnim istinama i inspiriraju na djelovanje. Platforma Voyo nudi izbor upravo takvih naslova koji, svaki na svoj način, pričaju priču o Zemlji.

Globalni problemi, globalni apeli

Suvremena holivudska produkcija koristi svu svoju snagu, od zvijezda do vrhunskih stručnjaka, kako bi upozorila na goruće probleme našeg doba i potaknula na akciju. Dva moćna dokumentarca istražuju dvije najveće prijetnje našem planetu – krizu vode i klimatske promjene.

Posljednja oaza: Žeđ na planetu izobilja

Američki dokumentarni film 'Posljednja oaza' iz 2012. godine donosi otrežnjujuću analizu globalne krize vode. Dok često uzimamo pitku vodu zdravo za gotovo, ovaj film razotkriva kako se resursi smanjuju alarmantnom brzinom, od Las Vegasa do Bliskog istoka. Kroz razgovore s vodećim znanstvenicima i aktivistima, poput poznate Erin Brockovich, film istražuje uzroke – od prekomjerne potrošnje do zagađenja – ali i nudi inovativna rješenja koja bi mogla spriječiti katastrofu. Ovo nije samo film o suši, već snažan poziv na buđenje koji nas tjera da preispitamo naš odnos prema najdragocjenijem resursu na Zemlji.

Godine opasnog življenja: Zvijezde u misiji spašavanja planeta

Na potpuno drugačiji, ali jednako snažan način, klimatskim promjenama pristupa nagrađivana američka dokumentarna serija 'Godine opasnog življenja'. S producentima poput Jamesa Camerona i Arnolda Schwarzeneggera, serija koristi globalnu prepoznatljivost holivudskih zvijezda kako bi složene znanstvene teme približila najširoj publici. U ulozi novinara-istraživača nalaze se Harrison Ford, Matt Damon, Jessica Alba i drugi, koji putuju svijetom i razgovaraju sa stručnjacima i običnim ljudima pogođenima posljedicama klimatskih promjena. Kako je objasnio Schwarzenegger, cilj nije bio da zvijezde glume stručnjake, već da postanu 'znatiželjni građani' koji postavljaju pitanja u ime gledatelja. Rezultat je serija koja je osvojila nagradu Emmy, a koja umjesto suhoparnih podataka nudi uvjerljive i duboko ljudske priče o sječi šuma u Indoneziji, povijesnim sušama i borbi za čistu energiju.

Uz velike narative o opstanku planeta, postoje i one priče koje se fokusiraju na čuda svakodnevice ili pak na pojedince čija djela pokreću stvarne promjene u njihovim zajednicama.

Zemlja: Jedan čudesan dan

Iz radionice BBC Earth Films, poznate po spektakularnim prikazima prirode, dolazi 'Zemlja: Jedan čudesan dan'. Ovaj obiteljski dokumentarac prati putanju Sunca tijekom jednog dana, otkrivajući neviđene drame i čuda životinjskog svijeta. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji snimanja, gledatelji izbliza prate bebu zebru u opasnom prelasku rijeke, pingvina na herojskom putu do hrane za obitelj i lijenivca u potrazi za ljubavlju. Film je vizualna poslastica koja na emotivan i zabavan način slavi nevjerojatnu raznolikost života na našem planetu.

Zeleni heroji sa Šimom Elezom

Priča o očuvanju okoliša vraća se na lokalnu razinu s edukativnim serijalom 'Zeleni heroji'. U voditeljskoj ulozi, po prvi put, našao se Šime Elez, javnosti poznat kao 'Gospodin Savršeni'. Kroz pet epizoda, Elez istražuje ključne teme koje oblikuju budućnost - od transporta i energije do recikliranja, bioraznolikosti i hrane. Emisija na informativan i inspirativan način predstavlja pojedince i projekte koji u Hrvatskoj mijenjaju svijet nabolje. 'Nisam bio siguran kako ću se snaći u tome, ali nakon nekoliko proba dosta sam se opustio i objeručke prihvatio novu ulogu', priznao je Elez, dodavši kako ga je projekt privukao jer je tema aktualna i važna. Gledatelji tako mogu naučiti kako smanjiti otpad, izbaciti plastiku i postati odgovorniji, a sve kroz priče stvarnih, domaćih zelenih heroja.