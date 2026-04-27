Nemojte još otpisati roštilj na otvorenom: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za Prvi maj

Polje povišenog tlaka zraka utjecat će na vrijeme i početkom novog tjedna. Nešto malo vlage što je stiglo noćas do naših krajeva brzo će nas i napustiti, a nova pošiljka vlažnijeg pa i malo svježijeg zraka stići će u srijedu. Ipak prema sadašnjim prognostičkim materijalima raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme već od četvrtka što bi osiguralo razmjerno povoljne vremenske prilike za Praznik rada.

PONEDJELJAK

Prijepodne će biti više oblaka, posebno u kopnenim krajevima i to prvenstveno u dijelovima središnje i istočne Hrvatske. Duž obale će još ujutro puhati umjerena, ponegdje i jaka bura koja će potom brzo slabjeti. Temperatura u jutarnjim satima od tri do osam Celzijevih stupnjeva, na moru između 12 i 16 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ponovno pretežno sunčano te uz temperaturu od 20 do 23 stupnja ugodno toplo. Vjetar će biti većinom slab jugoistočni ili istočni.

I na istoku zemlje slab do umjeren vjetar, no još u početku uz nešto više oblaka, ali ipak veći dio poslijepodneva bit će barem djelomice sunčano. Najviša temperatura oko 21 stupanj. U Dalmaciji sunčano uz slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura zraka i malo viša od uobičajene za doba godine, od 23 do 25 Celzijusa u hladu meteorološke kućice, dakle na suncu i viša.

I na zapadu zemlje poslijepodne puno sunčanih sati te ugodno toplo uz tek ponegdje do umjeren vjetar. Nešto više oblaka dnevnog razvoja bit će u gorju uz vrlo malu vjerojatnost i za kakav kratkotrajan lokalan pljusak. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Utorak još veći dio dana suh, no uz sve više oblaka te uglavnom potkraj dana na sjeveru zemlje uz kišu. Temperatura još bez veće promjene. No srijeda promjenljiva uz mjestimičnu kišu te svježija čemu će doprinijeti i umjeren do jak sjeveroistočni vjetar kojeg će biti i u sunčaniji četvrtak. Na Praznik rada stabilnije, sunčanije, uz prilično svježe jutro, no danju ponovno malo toplije, a daljnji blagi porast temperature vrlo je vjerojatan i u nastavku produženog vikenda.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu utorak pretežno sunčan, prema večeri uz više oblaka prije svega na sjevernom dijelu, a zapuhat će slab jugozapadni vjetar i jugo. U srijedu više oblaka i nestabilnije pa mjestimice može pasti malo kiše ili kakav pljusak, vjerojatnije na sjeveru gdje će već zapuhati bura koja će se do kraja dana proširiti duž većeg dijela obale te još pojačati. Četvrtak stoga dosta vjetrovit, no uglavnom suh. Produljeni vikend počet će stabilnijim vremenom i bura će postupno slabjeti.