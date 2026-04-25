Na tisuće porcija graha, pjevat će Vesna Pisarović: Ovako će biti u Maksimiru na Prvi maj!

A BIT ĆE I ŠTRUKLI /

Bliži se Praznik rada, a mnogi već planiraju gdje i kako ga provesti. Brojni Zagrepčani neradni petak provest će u Maksimiru, gdje je ovaj dan obilježen još 1890.

Za građane se sprema 40 tisuća porcija graha i 30 tisuća porcija štrukli. Orkestar ZET-a će svoju točku početi na samom ulazu i alejom ići do velike pozornice. A točno u podne na pozornicu se penje Vesna Pisarović koja će se brinuti za atmosferu.

Cjelodnevni program u Maksimiru uključuje radionice, kvizove, koncerte, a slične proslave prvog svibnja organiziraju i drugi gradovi poput Rijeke i Varaždina. Više o tome što očekivati pogledajte u prilogu.