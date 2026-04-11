Toggle password visibility
PRVOMAJSKI SPEKTAKL /

Objavljen program za Praznik rada u Maksimiru: Pogledajte tko će sve nastupati

Objavljen program za Praznik rada u Maksimiru: Pogledajte tko će sve nastupati
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon uvodnog dijela nastupit će više glazbenih izvođača koji će zagrijati atmosferu

11.4.2026.
9:51
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
Povodom obilježavanja Praznika rada u Zagrebu je najavljen bogat program u parku Maksimir, a središnji glazbeni događaj ove godine bit će koncert popularne pjevačice Vesne Pisarović (48), koja će 1. svibnja nastupiti na velikoj pozornici i izvesti svoje najveće hitove.

Iz Grada Zagreba poručili su kako će se program odvijati tijekom cijelog dana, a posjetitelje će u program uvesti Orkestar ZET-a koji će povorkom i glazbom otvoriti proslavu u parku. Nakon toga slijede nastupi glazbenih sastava Šlageristi, Pavel i Silente, a potom i središnji koncert Vesne Pisarović.

Osim glazbenog dijela programa, posjetitelje u Maksimiru očekuje i tradicionalna podjela prvomajskog graha i štrukli. Organizatori su najavili kako će detalji kompletnog programa biti objavljeni u narednim tjednima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
