Objavljen program za Praznik rada u Maksimiru: Pogledajte tko će sve nastupati

Povodom obilježavanja Praznika rada u Zagrebu je najavljen bogat program u parku Maksimir, a središnji glazbeni događaj ove godine bit će koncert popularne pjevačice Vesne Pisarović (48), koja će 1. svibnja nastupiti na velikoj pozornici i izvesti svoje najveće hitove.

Iz Grada Zagreba poručili su kako će se program odvijati tijekom cijelog dana, a posjetitelje će u program uvesti Orkestar ZET-a koji će povorkom i glazbom otvoriti proslavu u parku. Nakon toga slijede nastupi glazbenih sastava Šlageristi, Pavel i Silente, a potom i središnji koncert Vesne Pisarović.

Osim glazbenog dijela programa, posjetitelje u Maksimiru očekuje i tradicionalna podjela prvomajskog graha i štrukli. Organizatori su najavili kako će detalji kompletnog programa biti objavljeni u narednim tjednima.

