Trudnica zarobljena u smrskanom autu, vatrogasci rezali vrata, izvukli je kroz 'bunker'

DETALJI NESREĆE NA OTOKU /

Nesreću koja se dogodila u petak na državnoj cesti državnoj cesti kod mjesta Ustrine na otoku Cresu skrivila je 45- godišnja vozačica automobila riječkih registracijskih oznaka, javila je policija.

Zbog neprilagođene brzine prešla je na suprotnu stranu ceste. Udarila prvo u prvi automobil koji se odbio o suhozid uz rub kolnika, a potom i u drugi u kojem je, uz još jednu žensku osobu, bila i trudna vozačica.

Liječnici su se sinoć borili za njezin život. "Intervencija je bila vrlo zahtjevna obzirom da se radilo o pacijentici koja je trudna i koja je bila teško dostupna odnosno nije bilo moguće odmah je izvući iz vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći", kazala je Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Na mjestu nesreće svoj su dio posla obavili lošinjski vatrogasci. Na svojem Facebook profilu, uz fotografiju, napisali su: "Uočeno je da je jedna trudnica zarobljena u automobilu na vozačevu mjestu. Da bismo je izvukli na siguran način, bilo je potrebno odrezati bočna vrata, povaditi sva sjedala iz automobila i iznijet je kroz 'bunker'."

