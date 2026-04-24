Hoće li novi benzin napraviti štetu? Automehaničari bi mogli imati pune ruke posla...

Europa predlaže novo gorivo koje na papiru djeluje idealno – jeftinije i ekološki prihvatljivije. Međutim, E20 gorivo, koje sadrži 20 posto bio-etanola, mnogim bi vlasnicima starijih automobila moglo stvoriti velike probleme.

Pitanje koje se nameće uz najavu novog, jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg goriva jest, hoće li ono biti jednako prihvatljivo i za sve automobile?

"Čuo sam više teorijski o tome nego što imam iskustva, ali stariji auti, stariji benzinci su većinom problem za neke modifikacije jer se ti dijelovi više ne proizvode, to što bi trebalo promijeniti ili modificirati tipa rezervoare, gumene brtve i tako", kaže automehaničar Elvis Softić.

E20 gorivo je mješavina koja se sastoji od 80 posto benzina i 20 posto bioetanola, trenutačno ograničenje je 10 posto. To je alkohol koji se proizvodi iz obnovljivih izvora poput kukuruza, šećerne repe ili pšenice. Međutim kompatibilnost vozila ovisi o godini proizvodnje i motoru pa je važno naglasiti prosječnu starost voznog parka u Hrvatskoj od oko 13 i pol godina.

"U Hrvatskoj situacija je takva da su sva vozila koja koriste benzin prilagođena za korištenje s 10 postotnim udjelom etanola. Kod automobila koji su starije godine proizvodnje može biti puno problema ako se poveća količina etanola, toliko da mogu stradati instalacije goriva jer može doći do začepljenja. Etanol može otopiti neke naslage", ističe sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.