INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU /

Najvrjedniji instrument ovdje je konfokalni mikroskop: Znate li koja mu je cijena?

Novi laboratoriji, vrijedni jedinstveni instrumenti i zanimljiva predavanja - sve je to danas bilo na otvorenju novoobnovljenog Instituta za antropologiju. Institut u potpuno novom ruhu spreman je za znanstvena otkrića.

U jednoj sobi pokusi, u drugoj laboratoriji za kemijsku analitiku s najnovijom, vrijednom opremom, a u trećoj koštani arheološki primjerci ljudi. I ovo je tek mali dio - antropologije. 

"Odlično je kak imamo materijale od prije 10, 20, 30, 50 tisuća godina, a svake nove godine saznamo nešto novo", rekao je Zagrepčanin Bruno Pešec. Više pogledajte u prilogu.

24.4.2026.
20:16
Laura Damnjanović Šalamon
LaboratorijAntropologijaZnanstvena OtkrićaMikroskop
