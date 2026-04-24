Predstavljena knjiga o hrvatskoj reprezentaciji kao inspiracija za nadolazeći SP

VATRENO PRIJESTOLJE /

Dok odbrojavamo do početka Svjetskog prvenstva u Zagrebu je predstavljena knjiga Vatreno prijestolje novinara i autora Dražena Antolića. Svojevrsni je to hommage zlatnoj eri hrvatske nogometne reprezentacije koja je od 2018. do 2023. osvojila tri velike medalje, srebro na SP-u u Rusiji, broncu na SP-u u Kataru i srebro u Ligi nacija. Na predstavljanju su bili predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić te tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Svi se nadajue da će ovih 250 stranica biti inspiracija za sve ono što Hrvatsku čeka u lipnju i srpnju u SAD-u, Meksiku i Kanadi.