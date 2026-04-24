Preminuo bivši reprezentativac Nigerije: Igrao protiv Hajduka

U petak je u Kaduni preminuo bivši nigerijski reprezentativac Michael Eneramo (40). Četrdesetogodišnjak je preminuo na prijateljskoj utakmici, a sumnja se na srčani zastoj.

Eneramo je igrao na poziciji središnjeg napadača, a ima 11 nastupa i tri pogotka za reprezentaciju Nigerije. Karijeru je izgradio u Turskoj i Tunisu. Posebno se pamti njegova epizoda u tuniskoj Espérancei, u kojoj je proveo šest godina kroz tri mandata.

“S neizmjernom tugom primili smo vijest o smrti našeg bivšeg nigerijskog napadača Michaela Enerama, ikone koja je zauvijek obilježila povijest kluba.

Teška srca, cijela obitelj ‘Krv i zlato’ danas tuguje zbog gubitka iznimnog igrača čije će vrijeme u Espéranceu zauvijek ostati urezano u naša sjećanja. Mnogo više od pukog napadača, Eneramo je utjelovio vrijednosti drage klubu: borbenost, hrabrost i nepokolebljivu odlučnost. Na tuniskim i afričkim terenima nametnuo je svoj stil, svoju snagu i osjećaj za gol, pomažući u pisanju nekih od najslavnijih poglavlja u novijoj povijesti Espérancea.

Navijači nikada neće zaboraviti euforične trenutke kada je Eneramo zabijao u ključnim trenucima. Njegovi golovi, često presudni, vodili su momčad do velikih pobjeda i oduševljavali cijelu naciju. Bio je jedan od onih igrača koji uzdižu momčad, čije ime ostaje neraskidivo povezano s velikim epovima.

Osim što je bio igrač, bio je i čovjek koji ostavlja ogromnu prazninu. Cijenjen zbog svoje predanosti i privrženosti dresu ‘Krvi i zlata’, Eneramo je stvorio snažnu vezu s navijačima i suigračima, postavši jedan od njih, pravi sin kluba.

U ovim bolnim trenucima, Espérance Sportive de Tunis izražava najdublju sućut njegovoj obitelji, voljenima i svima koji su imali čast poznavati ga. Molimo se da im Bog podari strpljenje i utjehu u ovom teškom trenutku.

Michael Eneramo zauvijek će ostati u sjećanju Espérancea i u srcima njegovih navijača. Njegovo nasljeđe, izgrađeno na strasti, odanosti i veličini, nastavit će inspirirati buduće generacije”, napisali su iz tog kluba.

Zanimljivo, Eneramo je igrao i protiv hrvatskog kluba. Bilo je to protiv Hajduka 10. listopada 2013. kada je u prijateljskoj utakmici u Splitu gostovao Beşiktaş.

