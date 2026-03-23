Tragedija u Kolumbiji: Na utakmici preminuo talentirani nogometaš (18)

Tragična smrt mladog nogometaša pogodila je nogometnu javnost u Kolumbij. Veliki talent tamošnjeg velikana Millonariosa, Santiago Castrillón, preminuo je na utakmici.

Mladi nogometaš se srušio na jednom turniru za mlade nogometaše i usprkos pokušajem doktora, nije preživio.

"Millonarios FC obavještava da je prošle subote, 21. ožujka, igrač Santiago Castrillón doživio kolaps tijekom utakmice Nacionalnog U-20 turnira.

Odmah su ga zbrinuli liječnici momčadi te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu visoke razine skrbi na sjeveru grada, gdje je bio na liječenju u jedinici intenzivne njege pod nadzorom svih specijalista iz područja kardiovaskularne medicine.

Unatoč liječničkim naporima, Santiago se nije uspio oporaviti te je preminuo ove nedjelje u društvu svoje obitelji, suigrača i prijatelja.

Danas se nogomet zaustavlja. Plavo srce je slomljeno. Danas nas preplavljuju bol, nemoć i tuga.

S dubokom tugom opraštamo se od našeg broja 10, našeg suigrača, našeg prijatelja.

Santiago nije samo igrao nogomet. On ga je živio, osjećao i dijelio s osmijehom koji je danas zauvijek urezan u svima nama.

Uzdajemo molitve za njegovu dušu. Njegovoj obitelji i najbližima šaljemo poruku snage u ovom trenutku koji je teško shvatiti.

Santiago, naš dragi suigrače, počivaj u miru," napisali su iz kluba.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

