POČIVAO U MIRU /

Tragedija u Kolumbiji: Na utakmici preminuo talentirani nogometaš (18)

Foto: Profimedia

23.3.2026.
8:52
Sportski.net
Profimedia
Tragična smrt mladog nogometaša pogodila je nogometnu javnost u Kolumbij. Veliki talent tamošnjeg velikana Millonariosa, Santiago Castrillón, preminuo je na utakmici.

Mladi nogometaš se srušio na jednom turniru za mlade nogometaše i usprkos pokušajem doktora, nije preživio.

"Millonarios FC obavještava da je prošle subote, 21. ožujka, igrač Santiago Castrillón doživio kolaps tijekom utakmice Nacionalnog U-20 turnira.

Odmah su ga zbrinuli liječnici momčadi te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu visoke razine skrbi na sjeveru grada, gdje je bio na liječenju u jedinici intenzivne njege pod nadzorom svih specijalista iz područja kardiovaskularne medicine.

Unatoč liječničkim naporima, Santiago se nije uspio oporaviti te je preminuo ove nedjelje u društvu svoje obitelji, suigrača i prijatelja.

Danas se nogomet zaustavlja. Plavo srce je slomljeno. Danas nas preplavljuju bol, nemoć i tuga.

S dubokom tugom opraštamo se od našeg broja 10, našeg suigrača, našeg prijatelja.

Santiago nije samo igrao nogomet. On ga je živio, osjećao i dijelio s osmijehom koji je danas zauvijek urezan u svima nama.

Uzdajemo molitve za njegovu dušu. Njegovoj obitelji i najbližima šaljemo poruku snage u ovom trenutku koji je teško shvatiti.

Santiago, naš dragi suigrače, počivaj u miru," napisali su iz kluba.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
