Tragedija u Kolumbiji: Na utakmici preminuo talentirani nogometaš (18)
Tragična smrt mladog nogometaša pogodila je nogometnu javnost u Kolumbij. Veliki talent tamošnjeg velikana Millonariosa, Santiago Castrillón, preminuo je na utakmici.
Mladi nogometaš se srušio na jednom turniru za mlade nogometaše i usprkos pokušajem doktora, nije preživio.
"Millonarios FC obavještava da je prošle subote, 21. ožujka, igrač Santiago Castrillón doživio kolaps tijekom utakmice Nacionalnog U-20 turnira.
Odmah su ga zbrinuli liječnici momčadi te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu visoke razine skrbi na sjeveru grada, gdje je bio na liječenju u jedinici intenzivne njege pod nadzorom svih specijalista iz područja kardiovaskularne medicine.
Unatoč liječničkim naporima, Santiago se nije uspio oporaviti te je preminuo ove nedjelje u društvu svoje obitelji, suigrača i prijatelja.
Danas se nogomet zaustavlja. Plavo srce je slomljeno. Danas nas preplavljuju bol, nemoć i tuga.
S dubokom tugom opraštamo se od našeg broja 10, našeg suigrača, našeg prijatelja.
Santiago nije samo igrao nogomet. On ga je živio, osjećao i dijelio s osmijehom koji je danas zauvijek urezan u svima nama.
Uzdajemo molitve za njegovu dušu. Njegovoj obitelji i najbližima šaljemo poruku snage u ovom trenutku koji je teško shvatiti.
Santiago, naš dragi suigrače, počivaj u miru," napisali su iz kluba.
Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026
Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw
