Trener Kocaelispora otkrio surovu istinu o stanju Brune Petkovića uoči Svjetskog prvenstva

Bruno Petković ponovno je u središtu pozornosti turskih medija nakon što je postigao važan pogodak protiv vodećeg Galatasaraya i tako podsjetio na svoj napadački instinkt u trenucima kada je to njegovom Kocaelisporu bilo najpotrebnije.

Susret je za domaćine krenuo prema očekivanjima. Galatasaray je poveo u 30. minuti pogotkom Leroya Sanéa i činilo se kako će bez većih problema upisati novu pobjedu. Ipak, neiskorištene prilike ubrzo su stigle na naplatu.

Preokret ritma dogodio se u 72. minuti kada je na teren ušao Petković. Samo osam minuta kasnije hrvatski napadač zatresao je mrežu za 1:1 i šokirao domaćine. Bio je to njegov sedmi pogodak u prvenstvu ove sezone, iako je zbog čestih ozljeda upisao tek 18 nastupa.

Upravo su problemi s fizičkom spremom obilježili njegovu sezonu, što je nakon utakmice potvrdio i trener Selçuk İnan.

„Fizički može odigrati 20 do 25 minuta i to je problem. Uveli smo ga jer nam je bio potreban i odmah se vidjelo koliko se igra promijenila njegovim ulaskom. No, daleko je od spremnosti za početnu postavu“, poručio je İnan.

Prema pisanju turskih medija, dodatnu motivaciju pronalazi u želji da se ponovno nametne izborniku Zlatku Daliću i izbori mjesto na popisu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Dalić bi konačan popis trebao objaviti već sljedećeg mjeseca, dok će pripreme reprezentacije započeti krajem svibnja.

Petković je godinama bio standardan član reprezentacije, no odlazak iz Dinama i niz ozljeda udaljili su ga od nacionalne momčadi. Posljednji nastup za Hrvatsku upisao je u listopadu 2024. protiv Škotske, a iako je bio na širem popisu u posljednjem ciklusu, mjesto u završnoj selekciji mu je izmaknulo.

