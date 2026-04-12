NAPETO PRVENSTVO /

Bruno Petković ušao, zabio i napravio kaos u Turskoj

Foto: ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia

Petković je u igru ušao u 64. minuti, a za konačnih 1-1 zabio je u 73.

12.4.2026.
21:40
HinaSportski.net
Hrvatski napadač Bruno Petković bio je strijelac za Kocaelispor u 1-1 remiju na gostovanju kod vodećeg Galatasaraya u susretu 29. kola turskog nogometnog prvenstva.

Petković je u igru ušao u 64. minuti, a za konačnih 1-1 zabio je u 73. Prethodno je Sane u 30. minuti doveo domaće u prednost. Pogodak Brune Petkovića pogledajte OVDJE

Tim pogotkom Petković je napravio kaos u turskoj ligi jer je pomogao Fenerbahčeu koji sada zaostaje samo dva boda za Galataom te Turke očekuje zanimljiv kraj prvenstva.

Kocaelispor je osmi na ljestvici sa 35 bodova, dok je Galatasaray na vrhu sa 68, dva manje ima drugi Fenerbahče.

Bruno PetkovićGalatasarayKocaelisporFenerbahčeTurska Liga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
