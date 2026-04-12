Bruno Petković ušao, zabio i napravio kaos u Turskoj

Hrvatski napadač Bruno Petković bio je strijelac za Kocaelispor u 1-1 remiju na gostovanju kod vodećeg Galatasaraya u susretu 29. kola turskog nogometnog prvenstva.

Petković je u igru ušao u 64. minuti, a za konačnih 1-1 zabio je u 73. Prethodno je Sane u 30. minuti doveo domaće u prednost. Pogodak Brune Petkovića pogledajte OVDJE.

Tim pogotkom Petković je napravio kaos u turskoj ligi jer je pomogao Fenerbahčeu koji sada zaostaje samo dva boda za Galataom te Turke očekuje zanimljiv kraj prvenstva.

Kocaelispor je osmi na ljestvici sa 35 bodova, dok je Galatasaray na vrhu sa 68, dva manje ima drugi Fenerbahče.

