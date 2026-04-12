City pobjedom pritisnuo Arsenal, a hrvatska reprezentacija dočekala odlične vijesti
Nogometaši Manchester Cityja primaknuli su se Arsenalu na šest bodova razlike na vrhu ljestvice engleskog prvenstva sigurnom 3-0 gostujućom pobjedom protiv Chelseaja u 32. kolu, a u ovoj utakmici nakon gotovo pola godine opet je zaigrao hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić.
Na poluvremenu je bilo 0-0, ali u nastavku je City preko O'Reillyja (51), Guehija (57) i Dokua (68) stigao do velike prednosti.
Kovačić, koji nije igrao od 21. listopada prošle godine zbog ozljede pete, u igru je ušao u 81. minuti.
Drugi City sada ima 64 boda, šest manje uz utakmicu manje od vodećeg Arsenala, dok je Chelsea šesti sa 48 bodova.
