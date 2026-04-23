HRVATSKA VEZA /

Poljud dobiva financijsku injekciju: Milijarder želi ulagati u Hajduk?

Poljud dobiva financijsku injekciju: Milijarder želi ulagati u Hajduk?
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ukrajinski bogataš čije se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura, navodno pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku

23.4.2026.
21:18
Sportski.net
Hajduk traži put ka boljoj budućnosti, a iako Bijeli koračaju bebinim korakom, čini se kako bi im uskoro mogla stići pomoć koja bi promijenila jako puno toga. 

Na Poljudu su nedavno predstavili novog sportskog direktora, a pri kraju su i ozbiljni planovi oko budućnosti stadiona te kampa, nasušno potrebnim kako bi klub funkcionirao na pravim razinama. 

Sve to naravno traži financijsku podlogu, ali ona već dugo ne nosi bijelo. Ipak, kako pišu 24sata, na vidiku je potencijalna ozbiljna financijska injekcija. 

Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura, navodno pokazuje interes za ulaganje u Hrvatsku, a jedna od opcija je i ulazak u Hajduk kao značajan sponzor. Nosov (36) je suvlasnik tvrtke White Tech, koja se bavi uslugama vezanima uz kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač te predsjednik WhiteBIT grupe. 

U Hrvatskoj je Nosov 2023., zajedno s počasnim konzulom Ukrajine Ivicom Pirićem, osnovao spomenutu tvrtku, a njih dvojica su već ulagali u Barcelonu, Juventus i neke turske klubove. Sad žele i u hrvatski nogomet, prvenstvo u Hajduk, s obzirom na to kako Pirić živi u Splitu i igrao je za splitski klub.

"Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet", rekao je Ivica Pirić za 24sata. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
