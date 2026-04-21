MOĆAN UDARAC /

Kako bez Livaje? Evo kako je Šego izveo penal protiv Osijeka na Poljudu

Kako bez Livaje? Evo kako je Šego izveo penal protiv Osijeka na Poljudu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U nastavku akcije lopta je ponovo stigla do Pukštasa koji je ušao u kazneni prostor, no oborio ga je Mejia

21.4.2026.
22:53
Sportski.netHina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Najbolji igrač utakmice Malenica je u 80. minuti imao još dvije vrhunske obrane. Oba puta je s lijeve strane s desetak metara pucao je Pukštas. U nastavku akcije lopta je ponovo stigla do Pukštasa koji je ušao u kazneni prostor, no oborio ga je Mejia skrivivši kazneni udarac. Pucao je Michele Šego pogodivši vratnicu, a situaciju pogledajte u videu na dnu teksta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol kojim je Osijek došao do velika tri boda koja život znače

HnlHajdukPenalMichele Šego
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
