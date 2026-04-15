Graf odmah jasno poručio hajdukovcima: 'Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca'

SPORTSKI DIREKTOR /

Hajduk je odlučio. Poljak Robert Graf (45) novi je sportski direktor splitskog kluba. Dolazi nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim drugoligašem Lodzom. Prije je imao i mandat u Krakowu koji je pod njegovim vodstvom osvojio prvenstvo, Kup i Superkup. Ovo je četvrti sportski direktor u mandatu predsjednika Ivana Bilića, nakon Nikole Kalinića, Francoisa Vitalija i Gorana Vučevića. Poljak je potpisao ugovor do kraja lipnja 2029. godine.