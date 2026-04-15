Mourinho se vraća u Englesku i preuzima klub svog mentora?

Prema informacijama engleskih medija, portugalski stručnjak José Mourinho mogao bi se vratiti u englesku Premier ligu.

Bivši trener Real Madrida, Intera, Chelseaja i Manchester Uniteda jedan je od kandidata za klupu Newcastle Uniteda u slučaju da Eddie Howe dobije otkaz, navodi talkSPORT.

Portugalski stručnjak dosad je u Engleskoj radio u Chelseaju u dva mandata te u Manchester Unitedu i Tottenhamu. Iako mu u posljednje vrijeme ne ide, Mourinho je i dalje uvjeren da može voditi veliki klub. Posljednji mandat Portugalca bio je na klupi Fenerbahçea, a s Newcastleom ima i jednu poveznicu. Naime, Mourinhov mentor Sir Bobby Robson legenda je kluba sa sjevera Engleske.

Osim Mourinha, glavni kandidati za klupu Svraka su Andoni Iraola, koji ovog ljeta napušta Bournemouth, i bivši trener Manchester Cityja Roberto Mancini.

Valja napomenuti kako su ovo zasad samo špekulacije, no činjenica je da se Howeu trese stolica, budući da je Newcastle trenutačno na 14. mjestu u Premier ligi.