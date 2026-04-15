AHILOVA TETIVA /

Užasne vijesti za Liverpool i Francusku: Skupocjeni napadač teže ozlijeđen

Užasne vijesti za Liverpool i Francusku: Skupocjeni napadač teže ozlijeđen
Foto: Matt West/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ekitike je zabio 17 golova u svim natjecanjima ove sezone

15.4.2026.
12:51
Sportski.netHina
Matt West/Shutterstock Editorial/Profimedia
Francuski napadač Hugo Ekitike propustit će svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi nakon što mu je u utorak u utakmici Lige prvaka između Liverpoola i PSG-a pukla Ahilova tetiva, pišu u srijedu francuski listovi Le Parisien i L'Equipe.

Ekitike (23) je  iznesen na nosilima na Anfieldu gdje je Liverpool izgubio od PSG-a 0-2 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a prije toga je liječnicima koji su mu pružali pomoć pokazivao na Ahilovu tetivu. 

Francuski nogometni savez (FFF) nije bio odmah dostupan za komentar.

Ekitike je zabio 17 golova u svim natjecanjima ove sezone otkako ga je Liverpool doveo iz Eintrachta Frankfurt za 69 milijuna funti (93,58 milijuna dolara) u srpnju.

Procjenjuje se da će oporavak trajati devet mjeseci što znači da će Liverpool bez svog skupocjenog napadača biti i u prvoj polovici sljedeće sezone.

Hugo EkitikeLiverpoolLiga PrvakaFrancuska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
