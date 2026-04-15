Dinamu najveća kazna: Evo koliko je sudac uzeo iz blagajne Plavih

Disciplinski sudac HNL-a donio je odluke o kaznama za klubove nakon odigranog 29. kola.

Zbog korištenja pirotehnike na tribinama kažnjeni su Vukovar 1991, Dinamo, Hajduk i Rijeka. Kako se navodi u priopćenju, kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, stoji na službenoj stranici lige.

Vukovar 1991 - Dinamo

Na utakmici odigranoj 13. travnja između Vukovara 1991 i Dinama, oba su kluba kažnjena zbog prekršaja navijača. Domaćin će morati platiti 1.500 eura zbog korištenja pirotehnike, sukladno članku 66. stavku 1. Disciplinskog pravilnika. Dinamo je zbog istog prekršaja, ali prema stavku 2. istog članka, kažnjen novčanom kaznom od 4.700 eura.

Hajduk - Gorica

Hajduk je kažnjen s 3.300 eura zbog pirotehničkih sredstava korištenih na utakmici protiv Gorice, koja je odigrana 12. travnja. Kazna je izrečena temeljem članka 66. stavka 1. Disciplinskog pravilnika.

Rijeka - Osijek

Zbog pirotehnike na utakmici protiv Osijeka, također odigranoj 12. travnja, kažnjena je i Rijeka. Novčana kazna za klub s Rujevice iznosi 1.500 eura, a temelji se na članku 66. stavku 1. Disciplinskog pravilnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Gana pronašla izbornika: Evo tko će se nadmudrivati s našim Zlatkom Dalićem