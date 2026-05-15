Poznata srpska voditeljica brutalno secirala Eurosong: 'Izgleda kao papagaj u naletu strasti'

Srpska komentatorica Duška Vučinić i ove je godine svojim britkim i sarkastičnim opaskama obilježila prijenos Eurovision Song Contest 2026 na RTS-u. Gledatelji su tijekom druge polufinalne večeri ponovno mogli čuti niz duhovitih komentara na račun izvođača, scenografije i voditelja, a društvene mreže ubrzo su preplavili citati iz njezina prijenosa.

Posebnu pažnju privukao je njezin komentar na sinoćnji nastup danskih predstavnika, koje mnogi smatraju jednim od favorita ovogodišnjeg natjecanja.

„Nastup danskih natjecatelja poprilično podsjeća na ono što smo na Eurosongu vidjeli 2023., skupina ljudi zatvorena je u staklenom kavezu iz kojeg, kako pjesma odmiče, izlaze. S tim da su ovi Danci ultra pristojni, za razliku od svojih prethodnika koji su u tom kavezu plesali polugoli, a Danci ipak ostaju odjeveni“, rekla je Vučinić tijekom prijenosa.

Foto: GEORG HOCHMUTH/AFP/Profimedia

Poznata po britkim komentarima

Duška Vučinić Eurosong komentira još od 2004. godine, a tijekom godina stekla je status jedne od najprepoznatljivijih eurovizijskih komentatorica u regiji. Publika je posebno pamti po spontanom humoru i direktnim opaskama koje često postanu viralne na društvenim mrežama.

Prije tri godine komentirala je i pobjednicu Loreen, rekavši kako joj se čini da je „pretjerala s boravkom u solariju“, što je tada izazvalo brojne reakcije među fanovima natjecanja.

Foto: Klaus Titzer/AFP/Profimedia

„Kao da je iskočio iz filma o Liberaceu“

Ove godine na meti njezinih komentara našao se i austrijski voditelj Michael Ostrowski, čiji je ekstravagantni modni odabir očito ostavio snažan dojam na RTS-ovu komentatoricu.

Voditelj se pojavio u uskom sjajnom odijelu s velikim krznenim detaljima na ramenima i dubokim dekolteom koji je otkrivao masivne zlatne lance, a Duška nije skrivala što misli o njegovom stylingu.

„Čovjek nekako kao da je na zalasku karijere i vapi za mladošću. Zaista ga stilist ne voli. Kao da je iskočio iz filma o Liberaceu. Stvarno mi ga je jako žao“, rekla je tijekom prve večeri.

Sinoć je otišla i korak dalje.

„Ovaj voditelj me počinje zabavljati, ali ne zato što je duhovit, već zato što je pojava, kao papagaj u naletu strasti“, poručila je Vučinić, izazvavši salve reakcija na društvenim mrežama.

Društvene mreže ponovno oduševljene

Njezini komentari ubrzo su završili na X-u, TikToku i Instagramu, gdje korisnici tradicionalno dijele najzabavnije trenutke iz RTS-ovog prijenosa. Mnogi gledatelji priznaju kako upravo zbog Duškinih opaski prate srpski prijenos Eurosonga, čak i kada imaju mogućnost gledati službeni komentar na drugim televizijama.