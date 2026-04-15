Otkriven uzrok velikog požara skladišta HŽ-a u Osijeku: 'Jako nam je pomogao novi dron'

IZGORILE DRVENE BARAKE /

Jučerašnji požar u skladištu HŽ Infrastrukture u Osijeku izazvao je kratki spoj u južnom dijelu skladišta koje je bilo izvan funkcije. U požaru je potpuno izgorjelo i skladište i pripadajući pomoćni objekt, a materijalna šteta će se naknadno utvrditi. U skladištu nije bilo robe, a požar je lokaliziran i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek razgovarao je sa zamjenikom zapovjednika JVP-a Grada Osijeka, Davorom Škaricom.

"Jako nam je pomogao naš novi dron koji ima termoviziju, tako da nam je bilo lakše utvrditi mjesta gdje je posao bio najzahtjevniji", rekao je Davor Škarica.

