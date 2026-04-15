Hrvati otkrili što misle u upadu USKOK-a u Hrvatski judo savez: 'Bila bih iznenađena da nije bilo krađe'

Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski judo savez. Zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca izuzeli su dokumentaciju nakon niza medijskih napisa o troškovima i načinu financiranja pojedinih aktivnosti. Judo savez oglasio se priopćenjem. Poručuju da rade na utvrđivanju nepravilnosti koje se odnose na razdoblje od 2021. do 2022. godine te su pokrenuli dodatnu temeljitu provjeru kako bi utvrdili sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine.

Navode i kako su se moguće sporne financijske transakcije dogodile za mandata glavnog tajnika Hrvoja Lindija i njegove zamjenice Ane Krauthacker koji više nisu zaposlenici Saveza, a osim njih Savez su, kažu, napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija.

"Savez posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Sve spomenute transakcije i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju imamo na raspolaganju. Naglašavamo da tadašnje ni sadašnje vodstvo (Upravni i Nadzorni odbor Saveza) nisu bili uključeni u odluke ili aktivnosti koje su predmet medijskih objava", poručili su iz Saveza.

'Sve je postalo tradicionalno'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Jeste li iznenađeni otkrićem mogućih nepravilnosti u Hrvatskom judo savezu?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Bila bih iznenađena da otkriju da netko radi kako treba", poručila je Alenka Novak.

"Kod nas više nema toga što nas može iznenaditi, postalo sve tradicionalno", smatra Božica Horvat.

"Bila bih iznenađena da u jednom savezu sve štima i da nije bilo krađe", napisala je Zlata Radić.

"Ne šokiraju me sve te kriminalne radnje već DORH i pravosuđe koji bi to trebali na vrijeme otkriti i procesuirati", komentirao je Silvio Fuček.