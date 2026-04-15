Krajač za RTL Danas nakon USKOK-ove akcije u Judo savezu: 'Moj sin je sam platio račune u hotelu'

Nakon velike akcije u Hrvatskom skijaškom savezu, policija je, po nalogu USKOK-a, upala u Hrvatski judo savez. Kako su doznala 24sata, oduzeli su dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa.

Ističe se kako je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču.

Osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro tadašnjih 2800 kuna.

Krajač sve demantira

Krajač je u intervjuu RTL-u Danas potvrdio da je njegov sin ljetovao 2022. godine u porečkom hotelu, ali da je trošak od gotovo 2 tisuće eura karticom platio sam, no kasnije je to stornirano. Za to je prozvao bivšeg glavnog tajnika Judo saveza i iznio teške optužbe.

"Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina. Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila se Ana Krauthacker u uredu na preporuku Hrvoja Lindija i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal", rekao je Krajač.

Dodaje da za sve iznesene optužbe ima i dokaze koji ih mogu potkrijepiti.

'Zadovoljila bi se i s 30.000 eura'

"Imam svjedoke koji su bili sa mnom kada je to bilo", kazao je Krajač i dodao da ju nije prijavio.

"U to vrijeme sam te prijetnje smatrao nevažećima jer ja nemam nikakav problem. Prvo što sam Vam rekao, nije plaćeno s računa Hrvatskog judo saveza, nije plaćeno iz državnog proračuna, nije plaćeno od nigdje gdje bi oštetio sportaše ili bilo koga u tom lancu. Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene", poručio je Krajač.

