MAJKA PLAKALA OD SREĆE /

Tri godine nakon 'smrti', ukrajinski vojnik posjetio vlastiti grob: Još se ne zna tko tamo leži

Foto: Facebook/In Ukraine/Screenshot

Poslali su tijelo u lijesu, ali naglasili da se ne smije otvarati jer je tijelo uništeno i spaljeno

6.5.2026.
14:00
Tajana Gvardiol
Facebook/In Ukraine/Screenshot
Ukrajinski vojnik Nazar Daletski (43) nestao je u svibnju 2022. godine u Donbasu. Vlasti su javile njegovoj majci (73) da je zarobljen u rovu sa svojom suborcima. Godinu dana kasnije primila je poziv kojeg se svaki roditelj užasava - o smrti svog djeteta. Rekli su joj kako su pronašli tijelo njezina sina i identificirali ga, prenosi The Times. Poslali su tijelo u lijesu, ali naglasili da se ne smije otvarati jer je tijelo uništeno i spaljeno. 

Foto: social media/WillWest News/Profimedia

Uslijedio je pogreb, žalost i razdoblje suočavanja s tugom. Međutim, u veljači 2026. majci je javljeno da je Nazar ipak živ. Bio je dio skupine ratnih zarobljenika koji su bili razmijenjeni, piše Fenix.

"Bože moj, koliko dugo te čekam, voljeno dijete moje!", govorila mu je kada ju je prvi put nazvao, plačući. Tko je pokopan umjesto Nazara? Nitko ne zna. Nepoznato tijelo kasnije je iskopano, a Nazar je čak i posjetio svoj "vlastiti" grob.

Za Nazarovu obitelj sada počinje nova bitka. Obitelj je morala ukloniti spomenike i suočava se s traumom pokopa pogrešne osobe. Iako su dobili 290 tisuća eura nakon njegove smrti, vlasti su poručile kako neće morati vratiti novac. 

Slučaj je otkrio kritične nedostatke u ukrajinskom sustavu za identifikaciju posmrtnih ostataka s bojišta, ali i dao tisućama ukrajinskih obitelji nadu da će ponovno vidjeti svoje nestale. Britanske novine The Times izvještavaju da su vlasti uvelike preopterećene zadatkom identifikacije poginulih u ratu. U posljednja dva mjeseca u zemlju je stiglo 2000 vreća za tijelo. Međutim, mnoge su krivo dokumentirane, a strahuje se da su pomiješani i dijelovi tijela. Identifikacija svih mogla bi potrajati godinama.

