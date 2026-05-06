Nuša nakon 'Gospodina Savršenog' otkrila velike novosti: 'Selim se u drugu državu'

Nuša Sebjanić (20), koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovog puta zbog velike životne promjene.

Naime, mlada Slovenka na svom je Instagram Storyju podijelila fotografiju pakiranja odjeće, uz znakovitu poruku: “Spakirala sam svojih 20 godina u kofer i selim se u drugu državu.” Iako je izazvala znatiželju pratitelja, zasad nije otkrila gdje točno odlazi.

Od realityja do novih početaka

Nuša je tijekom sudjelovanja u showu bila jedna od najzapaženijih kandidatkinja. Svojim direktnim stavom i britkim komentarima često je izazivala podijeljene reakcije publike, no upravo ju je to dovelo sve do same završnice. U polufinalu ju je eliminirao Karlo, tik pred veliko finale.

Iako u showu nije pronašla ljubav, izašla je s nečim jednako vrijednim, čvrstim prijateljstvom s Anastasia.

Prijateljstvo jače od natjecanja

U okruženju ispunjenom emocijama i rivalstvom, Nuša i Anastasia brzo su pronašle zajednički jezik. Njihova povezanost bila je toliko snažna da su, kako su priznale, u jednom trenutku svjesno pokušavale staviti prijateljstvo ispred same borbe za ljubav.

“Ja sam oduvijek bila takva da u grupi pronađem jednu osobu i držim se nje”, iskreno je rekla Nuša, dodajući kako je upravo u Anastasiji pronašla svoju “pobjedu”, bez obzira na ishod showa.

Susret daleko od kamera

Unatoč završetku emisije i raznim životnim putevima, njih dvije ostale su u dobrim odnosima. Nedavno su se ponovno susrele, ovaj put bez kamera i pritiska reality formata te su trenutak podijelile s pratiteljima na društvenim mrežama.

Zajednička kava u Zagreb i video koji su objavile pokazali su da je njihovo prijateljstvo izdržalo sve izazove.

