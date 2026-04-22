Možda nisu našle ljubav, no pronašle su jedna drugu: Soraya i Antonela spremaju novi projekt

Nakon završetka sezone showa "Gospodin Savršeni", neke su se veze ugasile, druge ostale visjeti u zraku, no Antonela i Soraya pronašle su nešto što možda nisu ni tražile – jedna drugu.

Njihove posljednje objave na društvenim mrežama jasno sugeriraju da su bliže nego ikad, a pratitelji već naveliko špekuliraju krije li se iza toga i moguća zajednička suradnja.

Od showa do neočekivanog savezništva

Iako su u emisiji dijelile istu priču, svaka je gradila svoj put. Ipak, izvan kamera dogodio se zanimljiv preokret. Umjesto udaljavanja, razvilo se pravo prijateljstvo.

Na fotografijama koje su objavile poziraju opušteno, ali dotjerano. Imaju čašu vina u ruci, osmijeh na licima i energiju koja govori više od riječi.

"Nešto se sprema…"

Jedna objava posebno je potaknula znatiželju fanova. Uz elegantne večernje kadrove osvanula je i poruka: "Nešto se sprema…".

Radi li se o novom projektu, poslovnoj suradnji ili nečem posve drugačijem, za sada nije poznato, piše RTL.hr. No jedno je sigurno – Antonela i Soraya itekako znaju kako zadržati pažnju publike.

