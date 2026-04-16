Što se dogodilo s Nušom i Anastasiom nakon finala? Slovenka otkrila istinu o njihovom odnosu

Peta sezona showa Gospodin Savršeni donijela je niz dramatičnih trenutaka, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao odnos Slovenke Nuše i Zadranke Anastasije. Njihov turbulentan put, od početnog nepovjerenja, preko snažnog prijateljstva pa sve do žestokih sukoba, postao je središnja drama sezone.

Savez koji je iznenadio sve

U okruženju punom natjecanja i emocija, Nuša i Anastasia brzo su pronašle oslonac jedna u drugoj. Njihova bliskost bila je toliko izražena da su u početku svjesno pokušavale staviti prijateljstvo ispred borbe za ljubav.

“Ja sam oduvijek bila takva da u grupi pronađem jednu osobu i držim se nje”, priznala je Nuša, dodajući kako je u Anastasiji pronašla svoju “pobjedu”, bez obzira na ishod showa.

Ljubavni trokut koji je sve promijenio

Idila ipak nije dugo trajala. Interes za iste kandidate, Karla i Petra, doveo je do prvih ozbiljnih nesuglasica. Napetosti su kulminirale tijekom jedne od zabava, kada je Anastasia otvoreno prigovorila Nuši zbog njezina ponašanja.

Svađa je bila toliko intenzivna da je u jednom trenutku postalo upitno hoće li njihovo prijateljstvo uopće opstati. Anastasia je kasnije priznala kako su neke od najtežih situacija ostale izvan kamera, što je dodatno otežalo njihov odnos.

'Petar je mogao biti moj muž'

Nakon završetka showa, Nuša je u “Savršenom podcastu” iznijela iskreno priznanje koje je dodatno rasvijetlilo cijelu priču.

Otkrila je kako je od samog početka osjećala snažniju povezanost s Petrom.

“Karlo bi mi mogao biti dečko na neko vrijeme, ali Petar bi mogao biti moj muž”, rekla je.

Ipak, upravo ju je prijateljstvo s Anastasijom spriječilo da slijedi svoje osjećaje.

“Da nije bilo Anastasije, izabrala bih Petra. Radije sam odabrala nju nego njega i nije mi žao”, priznala je.

Sretan kraj izvan kamera

Unatoč svemu što su prošle, Nuša i Anastasia danas su u dobrim odnosima. Na društvenim mrežama otkrile su kako su se ponovno susrele ovog puta daleko od kamera i pritiska showa.

Zajednička kava u Zagreb i video koji su podijelile jasno pokazuju da je njihovo prijateljstvo preživjelo sve izazove.

Njihova priča tako je dobila neočekivan, ali pozitivan epilog, dokaz da ponekad, čak i u borbi za ljubav, prijateljstvo može izaći kao pravi pobjednik.

