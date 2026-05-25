U17 Hrvatska otvara Euro protiv paklene reprezentacije: 'Nismo bahati, imamo stav'

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija u ponedjeljak u estonskom Rakvereu od 13:30 otvara nastup na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina starosti. Prvi protivnik u zahtjevnoj skupini A je Belgija, selekcija koja je kroz oba kvalifikacijska ciklusa prošla sa svim pobjedama, što govori o težini izazova koji je pred izabranicima Marijana Budimira. Naši mladi nogometaši spremni su za jednu od najvećih utakmica u svojim mladim karijerama. Za njih je nastup na Euru velika stvar i ostvarenje snova. Sad imaju priliku pokazati sve što znaju. Kvalitetu i gard imaju, zajedništvo im je najjače oružje.

Ključ uspjeha ove generacije leži u mentalitetu koji je usadio izbornik Marijan Budimir. Trener koji je juniore Hajduka odveo do povijesnog finala Lige prvaka mladih, pobjedničku filozofiju prenio je i na reprezentaciju, sažetu u rečenici:

"Nikome ne priznajem da je bolji od nas". To nije bahatost, već stav s kojim se ulazi u svaki dvoboj. U svaku utakmicu ulazimo s jasnim planom i sa željom da pobijedimo, pa da igramo protiv najboljih na svijetu", objašnjava Budimir, čiji rad stručnjaci smatraju ključnim za uspjeh.

"Bitno je započeti turnir sa dobrim rezultatom. Međutim, nije bitna samo prva utakmica, nije najbitnija samo ta utakmica protiv Belgije. Bitne su sve utakmice, jednako tako da se za svaku utakmicu treba posebno dobro spremiti", govori za Net.hr Marijan Budimir.

Prvi protivnik je Belgija, reprezentacija koja je imala savršen učinak u kvalifikacijama.

"Naravno da smo skautirali Belgiju. Pogledali smo dosta njihovih utakmica, to je jedna jako, jako dobra reprezentacija, dobro izbalansirana sa jako dobrim krilima, sa odličnom veznom linijom, sa odlična dva stopera. Uglavnom kompletna ekipa koja je imala sve pobjede u kvalifikacijskom ciklusu. To sve kaže o njihovoj snazi."

Paklena skupina i snaga protivnika

Ždrijeb nije mazio Hrvatsku. Belgija je, prema Budimirovim riječima, "jako dobra, izbalansirana reprezentacija s odličnim krilima i veznom linijom".

U njihovim redovima ističe se Xander Dierckx iz Antwerpa, koji već ima seniorsko iskustvo. Nakon Belgije slijede dvoboji protiv domaćina Estonije (28. svibnja) i favorita Španjolske (31. svibnja), reprezentacije koja u kvalifikacijama nije primila nijedan pogodak, pokazavši nevjerojatnu obrambenu čvrstinu.

Snaga kolektiva i skriveno oružje

Na pitanje o najvećoj snazi momčadi, Budimir ističe zajedništvo. No, ova momčad ima i jedinstveno oružje. Hrvatska je jedina reprezentacija na turniru koja ima čak sedam igrača mlađih od svoje generacije, koji će imati pravo nastupa i dogodine.

"To je naše veliko bogatstvo", ponosno ističe izbornik. Snagu su dodatno pojačala nova imena, poput Filipa Pavića, šesnaestogodišnjeg talenta Bayerna koji je odabrao hrvatski dres unatoč rođenju u Njemačkoj.

Pred mladim Vatrenima velik je ispit, no pristup koji njeguju jamči da će svakom protivniku biti tvrd orah. Prijenos utakmice osiguran je na kanalu RTL 2 i platformi Voyo, a Hrvatska se nada početku još jedne lijepe nogometne priče.