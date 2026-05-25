Kapetan posebne generacije Hrvatske uoči prvog nastupa na Euru: 'Zajedništvo nam daje impuls'

Došao je i taj dan kad U17 hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026). Uoči prvog nastupa na europskoj smotri, hrvatska reprezentacija odradila je posljednje pripreme za dvoboj protiv Belgije s kojom otvaraju turnir koji broji najboljih osam reprezentacija Starog kontinenta. Izbornik Marijan Budimir naglasio je kako je najvažnije da su svi igrači spremni i motivirani za početak natjecanja.

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom. Raspored utakmica Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu): 25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 13.30 Rakvere linnastaadion 28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 16.00 Lilleküla stadion, Tallinn 31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 13.30 Rakvere linnastaadion Sve utakmice gledajte na RTL-u 2 i Voyo.

“Odradili smo posljednji trening, najvažnije mi je da su svi igrači zdravi i jedva čekaju utakmicu. Aklimatizirali smo se na vremenske uvjete i bit ćemo spremni za utakmicu protiv Belgije. Riječ je o jako dobroj reprezentaciji, što je i pokazala u proteklim kvalifikacijama. Belgija ima vrhunske individualce, gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je, uz Španjolsku, favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter, kao i individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati”, rekao je Budimir, prenosi službeno web izdanje HNS-a.

Hrvatska je već ostvarila velik uspjeh plasmanom na europsko i svjetsko prvenstvo, no ambicije time ne završavaju.

“Želimo u svaku utakmicu ući sa samo jednom mišlju: da ostvarimo pobjedu, tako će biti i protiv Belgije. Naravno, to ne znači da ćemo cijelu utakmicu bezglavo trčati po cijelom terenu, nego se držati jednog taktičkog plana. Siguran sam da će igrači dati sve od sebe i nadam se da ćemo se radovati poslije utakmice”, dodao je izbornik.

Dobru atmosferu u reprezentaciji istaknuo je i kapetan Jona Benkotić, naglasivši kako je zajedništvo jedan od najvećih aduta ove momčadi.

“Stanje u momčadi je odlično, na terenu i izvan terena, van terena je čak i izraženije. Mislim da smo odlična momčad, a to naše zajedništvo daje nam dodatni impuls. Vjerujem da će sve to biti dovoljno da riješimo utakmicu onako kako mi želimo”, rekao je Benkotić.

Kapetan vjeruje da Hrvatska protiv Belgije može ravnopravno tražiti svoju priliku.

“Siguran sam da će se u toj utakmici nešto pitati i nas, pogotovo ako uđemo dobro u utakmicu. Nećemo davati Belgijancima nikakvu prednost u odnosu na nas. Na Euru smo potpuno zasluženo i siguran sam da imamo što pokazati na Euru u Estoniji. Općenito gledajući, prva je utakmica jako važna, uspijemo li pobijediti, obavili smo već pola puta”, istaknuo je.

Posebne emocije kod Benkotića izaziva i činjenica da će reprezentaciju predvoditi kao kapetan.

“Puno mi to znači, velik broj igrača bi željelo predvoditi svoju zemlju na jednom velikom natjecanju. Jako sam zahvalan na tome, osjećaj je neopisiv. Jedva čekam da počne utakmica”, zaključio je Benkotić.

