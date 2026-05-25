Budimirovi 'lavovi': Hrvatska U17 na Euru s jasnom porukom koja je odjeknula

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija nalazi se u Estoniji, na pozornicu gdje se kale budući velikani i gdje snovi jedne generacije postaju stvarnost. Predvođeni izbornikom Marijanom Budimirom, mladi Vatreni s golemim ambicijama u ponedjeljak protiv jake Belgije u skupini A otvaraju nastup na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026), natjecanju koje okuplja samo osam najboljih selekcija Starog kontinenta (UEFA U-17 2026.). Nakon impresivnog kvalifikacijskog ciklusa, Hrvatska se našla u iznimno zahtjevnoj skupini s domaćinom Estonijom, moćnom Belgijom i vječnim favoritom Španjolskom. No, poruka iz hrvatskog tabora je jasna i glasna. Straha nema, a respekt postoji prema svima, ali se nikome ne priznaje da je bolji.

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom. Raspored utakmica Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu): 25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 13.30 Rakvere linnastaadion. 28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 16.00 Lilleküla stadion, Tallinn 31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 13.30 Rakvere linnastaadion Sve utakmice gledajte na RTL-u 2 i Voyo.

Put do Estonije i visoka očekivanja

Sam plasman na završni turnir, koji se od 25. svibnja do 7. lipnja održati u estonskim gradovima Tallinnu i Rakvereu, predstavlja ogroman uspjeh. U godini kada su bez Eura ostale nogometne velesile poput Portugala, Nizozemske, Engleske i Njemačke, Hrvatska je potvrdila svoj status svjetskog nogometnog fenomena. Izabranici Marijana Budimira svoj su put osigurali osvajanjem prvog mjesta na kvalifikacijskom mini-turniru u Poljskoj, čime su ne samo izborili europsku smotru, već i vizu za Svjetsko prvenstvo koje će se u studenome održati u Katru.

"Sam uspjeh, sam plasman na Europsko prvenstvo među sedam reprezentacija i osam domaćina je ogroman uspjeh. Kad vidite da tu nema jednoga Portugala, Nizozemske, Engleske, Njemačke... a Hrvatska je među tih osam, to je stvarno veliki uspjeh", istaknuo je izbornik Marijan Budimir u razgovoru za Net.hr, svjestan težine postignuća. Na turniru, uz Hrvatsku, debitiraju i Crna Gora te domaćin Estonija, što dodatno govori o dinamici i nepredvidivosti modernog omladinskog nogometa.

"Skautirali smo Belgiju. Pogledali smo dosta njihovih utakmica, to je jedna jako, jako dobra reprezentacija, dobro izbalansirana sa jako dobrim krilima, sa odličnom veznom linijom, sa odlična dva stopera. Uglavnom kompletna ekipa koja je imala sve pobjede u kvalifikacijskom ciklusu. To sve kaže o njihovoj snazi. Što se tiče ostalih sudionika Europskog nogometnog prvenstva za igrače do 17 godina starosti, Španjolska je jako dobra momčad, pa i Belgija s kojom otvaramo nastup na turniru. To su dvije reprezentacije koje su stvarno najjače i po mnogima ponajbolji u Europi Jako su dobri, ali i ostali su dobri. I druga grupa je jaka. Francuska, Italija, Danska, Crna Gora, svaka reprezentacija ima svoje planove. U toj grupi se ističu Francuska i Italija, ali ne treba zaboraviti niti Dansku, pa ni Crnu Goru koja je doigrala fantastične kvalifikacije. Sve reprezentacije koje su tu mogu u jednoj utakmici svaka svaku iznenaditi", govori nam Marijan Budimir i navodi:

"Mi ćemo dati sve od sebe i imat ćemo svoj plan i ako budemo takvi, ako damo sve od sebe, ako se držimo plana, svakome je teško igrati protiv nas. I ako budu neke reprezentacije bolje i ako pobijede, naravno da ćemo im čestitati. Međutim, da bi bili bolji, morat će se dobro pomučiti. Malo će njih protiv nas, da kažem, lako dobijati utakmice. Tako da, mi se ne bojimo nikoga, a respekt prema svakome. I kad smo homogeni, kad smo skupa, kad se držimo taktičkog plana, onda smo opasni prema svakome. To znači da ne priznajem da je itko bolji od nas."

Budimirova filozofija: Hrabrost i pobjednički mentalitet

Ključ uspjeha ove generacije leži u mentalitetu koji im je usadio izbornik Marijan Budimir, trener koji se već dokazao kao stručnjak za rad s mladim igračima. Njegov najveći klupski uspjeh, vođenje juniora Hajduka do povijesnog finala Lige prvaka za mlade, ostaje jedino finale nekog hrvatskog kluba u europskim natjecanjima i referenca koju cijela Europa iznimno poštuje. Tu pobjedničku filozofiju prenio je i u reprezentaciju, a sažeta je u jednoj, snažnoj rečenici:

"Nikome ne priznajem da je bolji od nas". To nije bahatost, već stav s kojim se ulazi u svaku utakmicu. Takav sam bio kao trener, takav sam kao izbornik. U svaku utakmicu ulazimo s jasnim planom i sa jasnim željama da budemo što bolji i da pokušamo pobijediti svaku utakmicu, pa da igramo protiv najboljih igrača na svijetu", objašnjava Budimir.

Taj pristup prepoznaje i bivši pomoćnik izbornika U-21 reprezentacije, Daniel Šarić, koji je isto u razgovoru za Net.hr prošlog tjedna kazao.

"Radi se o treneru koji je juniore Hajduka vodio do finala Lige prvaka za mlade. Napravio je s mladim igračima Hajduka velike stvari i on može biti prijelomni faktor za mogući uspjeh, jer zna raditi s tim dobnim skupinama. Marijan Budimir je izvanredan odabir za izborničku klupu U-17 Hrvatske", naglašava Šarić.

Snaga kolektiva i sedam 'wunderkinda'

Na pitanje o najvećoj snazi ove momčadi, Budimir bez zadrške odgovara: zajedništvo.

"Reprezentacija je zajedno, drže se momci zajedno. Jako su dobri momci na terenu i van terena", kaže izbornik. No, ova momčad ima i jedno skriveno oružje koje ju čini jedinstvenom na prvenstvu. U sastavu se nalazi čak sedam igrača koji su mlađi od svoje generacije i koji će imati pravo nastupa za U-17 selekciju i dogodine.

"Neke reprezentacije imaju jednog, nijednog ili maksimalno dva. Mi ih imamo sedam, što je naše stvarno veliko bogatstvo", ponosno ističe Budimir.

Snagu momčadi dodatno su pojačala četiri nova imena u odnosu na elitno kolo kvalifikacija. Vratio se napadač Cibalije Luka Bartolović nakon suspenzije, dinamovac Ivan Paunović riješio je klupski status, a hajdukovac Josip Pandurić oporavio se od ozljede. Ipak, najveće pojačanje je Filip Pavić, šesnaestogodišnji talent Bayerna koji je, unatoč rođenju u Njemačkoj, odabrao hrvatski dres.

"Čim ga je Bayern prepoznao i kad vide u tebi veliku perspektivu, onda znači da vrijediš. Osim igračkih kvaliteta, pokazao je i skromnost, ljudskost. Igrači su ga jako dobro prihvatili i mislim da će biti samo još bolji", komentirao je Budimir dolazak mladog braniča.

Paklena skupina i analiza protivnika

Ždrijeb nije mazio Hrvatsku, smjestivši je u skupinu A koja jamči vrhunski nogomet od prvog dana. Raspored je nemilosrdan, a svaki bod bit će od zlata. Prvenstvo se otvara 25. svibnja u 13:30 sati protiv Belgije u Rakvereu po našem vremenu. Riječ je o reprezentaciji koja je kroz oba kvalifikacijska ciklusa prošla sa svim pobjedama.

"To je jedna jako, jako dobra reprezentacija, dobro izbalansirana sa jako dobrim krilima, sa odličnom veznom linijom, sa odlična dva stopera. Uglavnom kompletna ekipa", analizira Budimir prvog protivnika. Tri dana kasnije, 28. svibnja, slijedi dvoboj protiv domaćina Estonije u Tallinnu isto od 13:30, utakmica koja nosi svoje zamke zbog domaće publike i motivacije. Posljednji susret u skupini, 31. svibnja od 16.00, ponovno u Rakvereu, donosi okršaj s nogometnom velesilom Španjolskom, reprezentacijom koja u kvalifikacijama nije primila niti jedan pogodak.

"Na Euru nema lakih suparnika, ali siguran sam da ćemo temeljito analizirati naše protivnike i dobro se pripremiti", poručuje izbornik. Dvije prvoplasirane momčadi iz skupine izborit će plasman u polufinale, gdje će se križati sa najboljima iz skupine B u kojoj se nalaze Crna Gora, Francuska, Italija i Danska.

Izazovi modernog nogometa i podrška Saveza

Osim protivnika na terenu, stručni stožer vodi bitku i s izazovima koji dolaze izvan njega. U doba društvenih mreža i sveprisutnih medija, zaštititi mlade igrače od pritiska postaje ključan dio pripreme. "Teško je u ovom modernom vremenu ostati imun na društvene mreže. Oni su sad reprezentativci, prepoznaju ih", priznaje Budimir, ali dodaje: "Imamo mi naš način pripreme utakmice gdje je najbitnije da se fokusiraju na izvedbu, ne na rezultat, pa će rezultat na kraju doći s dobrom izvedbom". I Daniel Šarić smatra da je određena doza pritiska čak i korisna. "Kad ti igrači odrastaju, kad ih pripremaš za nešto gdje je pritisak ogroman, moraju osjećati da je to nešto bitno. Igrači koji se znaju s tim nositi, oni na kraju postanu igrači", objašnjava Šarić. Cijeli projekt ima i bezrezervnu podršku Hrvatskog nogometnog saveza. "Svi iz HNS-a, počevši od predsjednika Kustića, tehničkog direktora Stipe Pletikose, pa našeg glavnog instruktora Pere Krpana... svi smo stvarno povezani. Nije bezveze onaj hashtag 'Family'. Kad smo se kvalificirali, cijeli stožer A reprezentacije javio se s čestitkama. To nama, a pogotovo tim igračima, jako puno znači", zaključuje Budimir.

Budimirovi ratnici za europsku smotru

Za borbu na europskoj pozornici, izbornik Marijan Budimir, nakon završnih priprema u Osijeku, odabrao je dvadeset igrača za koje vjeruje da su najbolji u ovom trenutku. Na konačnom popisu igrača našla su se dva vratara: Lovro Lojen iz Gorice i Josip Pandurić iz Hajduka. Obrambenu liniju čine Lovro Trupčević, Karlo Zirdum i Ivan Paunović iz Dinama, Luka Posavec iz Osijeka, Filip Tolić iz Karlsruhea, Bayernov Filip Pavić te Vito Sablić iz Lokomotive. U srcu terena ordinirat će Marin Modrić iz Hajduka, Matej Miličić i Jona Benkotić iz Dinama, Juraj Frigan iz Gorice, Dino Beader Trajanovski iz Lokomotive te Rio Joka iz Istre 1961. Za pogotke će biti zaduženi napadači Luka Bartolović iz vinkovačke Cibalije, Luka Radić iz Dinama, Nik Žužić Škafar iz Istre 1961, Jakov Dedić iz Osijeka i Toni Ruso iz Hajduka. Uz Budimira, u stručnom stožeru su i provjereni stručnjaci: pomoćni treneri Zvonimir Milić i legendarni Nenad Pralija, trener Tomislav Lopac, trener vratara Hrvoje Sunara, kondicijski trener Domagoj Šimić, analitičar Tomislav Barišić, fizioterapeuti Lelić i Marin Ivanac, te doktor Vranjić.

Pred Hrvatskom je još jedan veliki sportski ispit. Generacija mladića koji sanjaju o tome da jednog dana ponove uspjehe svojih idola iz A reprezentacije ima priliku pokazati Europi da tvornica talenata u malenoj zemlji velikog srca radi bez prestanka. Bez obzira na konačni rezultat, iskustvo s ovakvog natjecanja bit će im neprocjenjivo. A za sve navijače u domovini, dobra je vijest da će put Budimirovih izabranika moći pratiti u izravnim prijenosima na RTL-u 2 i platformi Voyo, nadajući se novoj lijepoj priči hrvatskog nogometa.