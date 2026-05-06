Komisija predlaže nove mjere za borbu protiv siromaštva i poboljšanje života osoba s invaliditetom

Budući da 52 posto Europljana navodi da su troškovi života glavni razlog za zabrinutost, EU se suočava s trima hitnim izazovima

6.5.2026.
14:06
danas.hr
Europska komisija danas je predstavila ambiciozan socijalni plan čiji je cilj pomoći u iskorjenjivanju siromaštva i promicanju prava osoba s invaliditetom diljem EU-a. Paket uključuje prvu strategiju EU-a za borbu protiv siromaštva – plan Komisije za pomoć u iskorjenjivanju siromaštva u EU-u do 2050.; Prijedlog preporuke Vijeća o borbi protiv isključenosti u pogledu stanovanja; i dvije komunikacije: jedan o prekidanju ciklusa siromaštva djece – jačanje europskog jamstva za djecu – i drugi o jačanju strategije za prava osoba s invaliditetom do 2030.

Budući da 52 posto Europljana navodi da su troškovi života glavni razlog za zabrinutost, EU se suočava s trima hitnim izazovima: stambena kriza (40 posto građana smatra da je nedostatak cjenovno pristupačnog stanovanja neposredan i hitan problem, a milijun su beskućnici); prepreke sudjelovanju na tržištu rada koje se brzo mijenja; i siromaštvo, koje pogađa svakog petog Europljanina – i svako četvrto dijete.

Osim toga, mnoge društveno-gospodarski ugrožene osobe također su izložene diskriminaciji i stigmatizaciji. Potrebno je učiniti više kako bi se osigurala zaštita njihovih prava. To uključuje prava osoba s invaliditetom koja se moraju u potpunosti ostvariti u svakom aspektu života.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: "Siromaštvo i isključenost izazovi su koje možemo i moramo prevladati. Danas smo predstavili strategiju za sprečavanje i smanjenje siromaštva. Poduzimamo odlučne mjere s ojačanim jamstvom za djecu, boljom prevencijom beskućništva i potpunim uključivanjem osoba s invaliditetom. Dostojanstvo, prilika i jednakost. To su ključne vrijednosti u Europi koju gradimo". 

