Plaćanja u okviru NextGenerationEU dosegnula 400 milijardi eura: 'Ovo je povijesni program'

Europska komisija danas je u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU, Njemačkoj i Slovačkoj isplatila ukupno 5,85 milijardi eura, čime su ukupna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost isplaćena u cijelom EU-u dosegnula više od 400 milijardi eura.

Ta ključna brojka naglašava ključnu ulogu Instrumenta u poticanju transformativnih reformi i ulaganja kojima se ubrzava energetska neovisnost Europe, zelena i digitalna tranzicija te dugoročna otpornost i konkurentnost Unije.

Podsjećamo, Republici Hrvatskoj je iz Mehanizma za oporavak i otpornost, nakon uplate osme tranše 30. ožujka ove godine, isplaćeno 7,3 milijardi eura od ukupnih 10 milijardi eura koliko iznosi alokacija za Hrvatsku.

Završna faza povijesnog programa

Budući da instrument NextGenerationEU ulazi u završnu fazu, njegov je učinak sve opipljiviji, čime se jača sposobnost EU-a da se nosi s energetskom krizom i postavljaju temelji za održivu, inovativnu i uključivu budućnost.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: "Dobivanje 400 milijardi eura u isplatama u okviru instrumenta NextGenerationEU više je od ključne etape, što je dokaz odlučnosti Europe da krizu pretvori u priliku. Gradimo Uniju koja je zelenija, konkurentnija i pravednija za sve. Dok ulazimo u završnu fazu ovog povijesnog programa, naš je fokus i dalje jasan: ostvarivanje rezultata kojima se osigurava otpornost Europe, vodstvo u globalnoj zelenoj tranziciji i blagostanje za buduće generacije."

Osnovne informacije

Mehanizam za oporavak i otpornost bio je ključan za ublažavanje gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i istodobno pozicioniranje EU-a za dugoročni uspjeh. S do 577 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i zajmovima, Mehanizmom za oporavak i otpornost podupiru se nastojanja država članica da:

Jačanje gospodarske otpornosti i poticanje održivog rasta

Ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu s ciljem klimatske neutralnosti EU-a do 2050.

Poboljšati konkurentnost inovacijama, otvaranjem radnih mjesta i strukturnim reformama.

Plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnosti, čime se osigurava da se sredstva isplaćuju tek nakon uspješne provedbe dogovorenih reformi i ulaganja. S obzirom na to da će se Mehanizam za oporavak i otpornost zaključiti krajem 2026., države članice moraju dovršiti sve preostale ključne etape do kolovoza 2026. i podnijeti konačne zahtjeve za plaćanje do rujna 2026.

