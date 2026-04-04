EU se priprema za najgore! Poslano upozorenje: 'Ovo će dugo trajati - kritično tek dolazi'

Europska unija priprema se za "dugotrajni" energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku i razmatra "sve mogućnosti" - od racioniranja goriva do puštanja više nafte iz hitnih rezervi, upozorio je europski povjerenik za energetiku i stanovanje Dan Jørgensen.

Za Financial Times je istaknuo da se Unija priprema "za najgore scenarije, čak i ako u EU još situacija nije toliko kritična po pitanju ograničavanja goriva i dizela: "Ovo će biti duga kriza, a cijene energije će biti visoke", kaže dodajući da će situacija s nekim "kritičnim proizvodima biti još gora u nadolazećim tjednima".

"Bolje je biti spreman nego kasnije žaliti", smatra.

Gotovo pa potpuno zatvaranje ključnog morskog prolaza Hormuškog tjesnaca i udari na infrastrukturu u Perzijskom zaljevu stvorili su kaos na energetskim tržištima i uzrokovali nagli rast cijena te dugoročni strah i pitanja što će biti s opskrbom.

'Dugotrajna kriza'

"Prema našoj analizi, ovo će potrajati dugo i zemlje moraju biti sigurne da imaju ono što im je potrebno", apelira Jørgensen.

Iako kaže da EU još "nije u krizi što se tiče opskrbe", Bruxelles izrađuje planova za rješavanje "strukturnih, dugoročnih posljedica" sukoba.

Također je rekao da "ne isključuje" još jedno oslobađanje strateških energetskih rezervi "ako se situacija pogorša". Zemlje EU-a sudjelovale su u najvećem oslobađanju strateških naftnih rezervi u povijesti prošlog mjeseca, u pokušaju da ukrote vrtoglavo rastuće cijene.

"Moramo držati sve mogućnosti otvorenima, a ako je ovo doista kako predviđam dugotrajna kriza, onda će nam ti alati trebati i u kasnijoj fazi. To treba učiniti u pravo vrijeme", zaključuje za FT.

