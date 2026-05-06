VOYO PREMIJERA

Upoznajte Frusta: Antijunak našeg doba rođen iz očaja i crnog humora

Foto: Voyo

Serija kroz mješavinu psihološkog trilera i mračne komedije donosi priču o frustriranom piscu Vedranu, koji se bori za vlastitu afirmaciju i protiv svoje volje postaje heroj.

6.5.2026.
11:44
Hot.hr
Regionalna televizijska scena dobila je novog, intrigantnog lika koji plijeni pažnju gledatelja željnih drugačijih priča.

Tko je zapravo Frust?

'Frust', pravim imenom Vedran, mladi je i neuspješni pisac čiji je život obilježen neuspjesima i frustracijom. Sve se mijenja u trenutku kada, posve slučajno, ubije lokalnog dilera droge koji je terorizirao njegov kvart. Umjesto da se preda, Vedran odlučuje šutjeti i preko noći postaje anonimni ulični heroj. Javnost slavi nepoznatog osvetnika koji je, za razliku od nemoćne policije, uzeo pravdu u svoje ruke. Njegova borba za priznanjem tako dobiva neočekivan i opasan zaokret.

Foto: Voyo

Odraz u zrcalu modernog društva

Lik Vedrana simbol je suvremenog čovjeka koji očajnički žudi za potvrdom u društvu koje ga ne primjećuje. Njegova frustracija samo raste jer, unatoč tome što je postao heroj, i dalje ne može otkriti svoj pravi identitet i preuzeti zasluge. Serija, iza koje kao redatelj stoji oskarovac Danis Tanović, vješto istražuje tanku liniju između pravde i zločina, postavljajući gledatelju pitanje je li Vedran osvetnik koji čisti grad ili samo ubojica koji je pronašao opravdanje za svoje postupke. Također se dotiče i dinamike društvenih mreža, prikazujući kako se iz kolektivnih frustracija može stvoriti novi heroj.

Foto: Voyo

Apsurd kao izvor humora

Ono što Vedrana čini crnohumornom ikonom jest apsurdnost njegove situacije. Čovjek koji je htio promijeniti svijet perom, to uspijeva tek pištoljem. Njegova unutarnja borba i nespretno snalaženje u ulozi osvetnika izvor su mračnog humora koji prožima seriju. Dok se policijska istraga zahuktava, a kriminalci traže osvetu, Vedran je prisiljen donositi sve teže odluke i činiti nova kaznena djela, tonući sve dublje u ulogu koju nikada nije želio. Upravo taj kontrast između njegove prave osobnosti i one koju mu je nametnulo društvo stvara komične, ali i zastrašujuće situacije.

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Serija 'Frust' donosi svjež i provokativan pogled na moderno društvo. Nakon što je premijerno prikazana na Sarajevo Film Festivalu, priča o Frustu poziva gledatelje da se nasmiju apsurdu, ali i da se zamisle nad vlastitim frustracijama i načinima na koje ih društvo oblikuje. Ovog petka od ponoći gledaj eksluzivnu premijeru serije 'Frust' na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
