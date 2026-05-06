Upoznajte Frusta: Antijunak našeg doba rođen iz očaja i crnog humora
Serija kroz mješavinu psihološkog trilera i mračne komedije donosi priču o frustriranom piscu Vedranu, koji se bori za vlastitu afirmaciju i protiv svoje volje postaje heroj.
Regionalna televizijska scena dobila je novog, intrigantnog lika koji plijeni pažnju gledatelja željnih drugačijih priča.
Tko je zapravo Frust?
'Frust', pravim imenom Vedran, mladi je i neuspješni pisac čiji je život obilježen neuspjesima i frustracijom. Sve se mijenja u trenutku kada, posve slučajno, ubije lokalnog dilera droge koji je terorizirao njegov kvart. Umjesto da se preda, Vedran odlučuje šutjeti i preko noći postaje anonimni ulični heroj. Javnost slavi nepoznatog osvetnika koji je, za razliku od nemoćne policije, uzeo pravdu u svoje ruke. Njegova borba za priznanjem tako dobiva neočekivan i opasan zaokret.
Odraz u zrcalu modernog društva
Lik Vedrana simbol je suvremenog čovjeka koji očajnički žudi za potvrdom u društvu koje ga ne primjećuje. Njegova frustracija samo raste jer, unatoč tome što je postao heroj, i dalje ne može otkriti svoj pravi identitet i preuzeti zasluge. Serija, iza koje kao redatelj stoji oskarovac Danis Tanović, vješto istražuje tanku liniju između pravde i zločina, postavljajući gledatelju pitanje je li Vedran osvetnik koji čisti grad ili samo ubojica koji je pronašao opravdanje za svoje postupke. Također se dotiče i dinamike društvenih mreža, prikazujući kako se iz kolektivnih frustracija može stvoriti novi heroj.
Apsurd kao izvor humora
Ono što Vedrana čini crnohumornom ikonom jest apsurdnost njegove situacije. Čovjek koji je htio promijeniti svijet perom, to uspijeva tek pištoljem. Njegova unutarnja borba i nespretno snalaženje u ulozi osvetnika izvor su mračnog humora koji prožima seriju. Dok se policijska istraga zahuktava, a kriminalci traže osvetu, Vedran je prisiljen donositi sve teže odluke i činiti nova kaznena djela, tonući sve dublje u ulogu koju nikada nije želio. Upravo taj kontrast između njegove prave osobnosti i one koju mu je nametnulo društvo stvara komične, ali i zastrašujuće situacije.
Serija 'Frust' donosi svjež i provokativan pogled na moderno društvo. Nakon što je premijerno prikazana na Sarajevo Film Festivalu, priča o Frustu poziva gledatelje da se nasmiju apsurdu, ali i da se zamisle nad vlastitim frustracijama i načinima na koje ih društvo oblikuje. Ovog petka od ponoći gledaj eksluzivnu premijeru serije 'Frust' na platformi Voyo.