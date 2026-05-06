S 39 NA LEĐIMA /

Legendarni Sammir se vraća iz mirovine nakon pet godina! Pogledajte gdje će igrati

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posljednju utakmicu odigrao je u veljači 2021. godine za Lokomotivu protiv Dinama

6.5.2026.
11:40
Sportski.net
Bivši hrvatski reprezentativac i legenda Dinama Sammir, vratio se iz igračke mirovine i potpisao za klub iz četvrtog ranga u SAD-u, Apotheos FC iz Atlante.

Klub je na Instagramu objavio iznenađujući dolazak. "Rođen u Brazilu. Iskovan u Hrvatskoj. Izgrađen za Atlantu. Dijelio je teren s Lukom Modrićem. Sada ga dijeli s nama. Dobro došao u obitelj, Jorge Sammir. Putovanje se nastavlja u Apotheos FC-u", napisao je klub na svojim društvenim mrežama.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Apotheos FC (@apotheosfc)

 

 

 

Sammir je tako prekinuo mirovinu nakon pet godina. Posljednju utakmicu odigrao je u veljači 2021. godine za Lokomotivu protiv Dinama. Sammir je za Dinamo igrao od 2006. do 2013. kada je otišao u španjolski Getafe. Poslije toga igrao je u Kini, jednu se godinu vratio u Dinamo, a igrao je i u Sportingu iz Recifea prije nego je u Lokomotivi završio karijeru. Za Hrvatsku je nastupio sedam puta.

Apotheos za koji je potpisao igra u USL League Two, South Central Division, riječ je o četvrtom rangu američkog nogometa, a liga im počinje u subotu kada igraju protiv Columbus Uniteda te bi Sammir tada mogao i debitirati.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
