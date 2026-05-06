Spremaju se velike promjene u Osijeku: Ključan će biti Davor Šuker

Vijesti iz Slavonije kažu kako je NK Osijek u potrazi za novim investitorima i kako bi uskoro mogao biti prodan, a u svemu važnu ulogu ima i Davor Šuker, piše Glas Slavonije.

S obzirom na političku klimu u Mađarskoj i sve manju zainteresiranost bogatog čovjeka i Orbanova prijatelja Lorinca Meszarosa za NK Osijek, klub s Drave želi se okrenuti drugim investitorima. Alexandra Vegh koja je nedavno došla na poziciju prve žene kluba želi napraviti radikalne promjene.

Vegh je smijenila direktoricu Valentinu Koprivnjak i sportskog direktora Alena Petrovića te je obnovila narušeni odnos s lokalnom samoupravom. Razgovara s gradonačelnikom Ivanom Radićem, a u sliku je došao i Davor Šuker koji bi mogao biti Alexandrin ključni čovjek u prodaji Osijek.a

Bivši predsjednik HNS-a ima jako puno veza po Europi i SAD-u i zbog toga je uključen u proces potrage za novim investitorima. Glas Slavonije piše kako je i dalje nejasno "hoće li se ići u strateško partnerstvo, pronalaženje investitora koji će popuniti rupe u klupskom proračunu ili će doći do potpune promjene vlasničke strukture".

Ipak, neki potezi će se morati napraviti jer dosadašnji su mađarski investitori sve manje zainteresiranosti, a Osijeku je potrebna financijska pomoć i Vegh i Šuker sada imaju težak posao naći prave ljude.

