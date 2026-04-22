Hajdukovi igrači su na godišnjem, a što je samo Sopić mislio kad je njega izbacio iz ekipe

U susretu 31. kola SHNL-a, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk s 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu.

Bila je to utakmica u kojoj se nije dogodilo gotovo ništa do te 56. minute, a onda je počeo igrati i Hajduk koji je stvorio veliki broj prilika, ali na kraju ostao bez boda. Izvukli smo pet zaključaka iz ove utakmice.

Hajduk na godišnjem

"Po šansama smo zaslužili više, ali 70 minuta smo šetali terenom", kazao je nakon utakmice Gonzalo Garcia i tim je sve rekao. Igrači Hajduka su već mislima na ljetnom odmoru što se vidjelo i na utakmici u Koprivnici i sada protiv Osijeka. Odustali su do lova na Dinamo, shvatili su da je drugo mjesto sigurno i čeka se kraj sezone i pregovori o novim ugovorima ili transferima. Možemo to razumjeti, ali nikako pohvaliti. Navijači Hajduka time su posebno ljuti i igrač koji nosi dres Hajduka ne smije tako razmišljati.

Nedostatak Livaje

Hajduk nema važnijeg i boljeg igrača od Livaje. Nismo tom rečenicom rekli ništa novoga, ali opet se to vidjelo u praksi. Livaja nije nastupio zbog akumuliranih žutih kartona i to se osjetilo u igri Hajduka koja nije tako lako prolazila kroz sredinu bez Livaje na svojoj poziciji napadača koji se spušta, a i nedostatak kapetan i takve persone osjetio bi se u svakoj ekipi.

Siguran Osijek

Osijek će ostati u ligi! Eto, rekli smo. U trenutku pisanja ovog teksta ostalo je šest sati do utakmice Vukovara i Gorice kojom se Srijemci mogu vratiti na minus četiri, ali nekako je teško povjerovati da će im i taj pritisak pomoći da uvuku Osijek u strahovanje do posljednjeg kola jer Osječani izgledaju bolje, odlučnije i u nešto su boljoj formi. Ova pobjeda na Poljudu dodatno će ih podići i teško je vjerovati da neće osvojiti još tih par bodova koji bi im osigurali ostanak što nas dovodi do sljedeće točke.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Radotić je smirio slavonski brod

Tomislav Radotić uspio je ono što Željko Sopić prije njega nije. Pozitivno je djelovao na ekipu, vratio ih jednostavnim postavkama igre koje su funkcionirale i uvjerio je igrače da mogu nizati pobjede i ostati u ligi. Počeo je s osam bodova u prve četiri utakmice i tako uspješno smirio situaciju. U osam utakmica na klupi je upisao tek dva poraza. Istina, jedan od tih poraza bio je 7-0 na Maksimiru, ali i tada nas je oduševio Radotićev smireni medijski nastup u kojem nam je pokazao da je čovjek kojemu treba vjerovati.

Malenica

Marko Malenica ponajbolji je vratar lige i ključan čovjek ovog Osijeka. Na Poljudu je opet briljirao. Kada se Hajduk probudio i počeo stvarati šanse, Osijekov kapetan je bio tu da sve zaustavi. Upisao je nekoliko sjajnih obrana, a sigurno utjecao i na to da Šego promaši jedanaesterac. Što je samo Sopić mislio kada ga je izbacio iz momčadi? Treniranje strogoće ili potraga za nekim šokom koji bi razbudio momčad? Što god je bilo iza te odluke, nije upalilo!

POGLEDAJTE VIDEO: