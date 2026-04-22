PLAVI U CRNINI /

Chelseaju se ovako nešto nije dogodilo 114 godina

Chelseaju se ovako nešto nije dogodilo 114 godina
Foto: Daniel Weir/Sports Press Photo/Shutterstock Editorial/Profimedia

1-0 poraz od Newcastlea 14. ožujka počeo je crni niz

22.4.2026.
9:00
Dominik Franculić
U prvom susretu 34. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton & Hove Albion je pobijedio Chelsea s 3-0 produbivši krizu londonskog sastava.

Golove za Brighton zabili su Ferdi Kadıoglu u trećoj minuti, ⁠Jack Hinshelwood u 56. minuti i Danny Welbeck prvoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to peti uzastopni poraz londonskog sastava i sedmi u posljednjih osam utakmica. Njime su još dalje od Lige prvaka, izgubili su i šesto mjesto, jer ih je Brighton prestigao. To nije najgora stvar trenutno za londonski klub. Ono što još više može zabrinuti navijače i simpatizere Chelseaja je činjenica da je peti uzastopni ligaški poraz opet prošao bez zabijenog pogotka.

114 godina od ovako crnog niza

1-0 poraz od Newcastlea 14. ožujka počeo je crni niz, uslijedio je poraz od Everton 3-0, Manchester City je na Bridgeu slavio istim rezultatom. United je bio bolji 1-0, a Brighton je sada opet zabio tri komada bez odgovora Plavaca. Pet ligaških poraza u nizu, gol-razlika 0:11. Znate li kada je Chelsea zadnji puta izgubio pet ligaških utakmica u nizu bez zabijenog pogotka? Prije 114 godina!

 

 

1912. u studenom se posljednji put ovako nešto dogodilo Chelseaju. Bila je to godina kada je Titanic potonuo, SAD je imala 48 saveznih država, počeo je Prvi balkanski rat. Tako je davno bilo kada su navijači Chelsea posljednji put vidjeli kako njihov tim gubi pet ligaških utakmica u nizu bez zabijenog pogotka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
