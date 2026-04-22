Prije deset godina ispisali su najveću bajku, sada su ispali u treću ligu

Leicester City u utorak navečer upisao je remi s Hull Cityjem 2:2 i potvrdio ispadanje iz Championshipa dva kola prije te će sljedeće sezone igrati u trećem rangu engleskog nogometa.

Klub koji je prije samo 10 godina osvojio naslov Premier lige u jednoj od najvećih sportskih bajci svih vremena. Leicesterov pad bio je strmoglav i bolan. Prije samo pet godina osvojili su FA Kup pobjedom protiv Chelseaja na Wembleyju u finalu. Sezonu kasnije (21/22) završili su na osmom mjestu u ligi i igrali polufinale Konferencijske lige.

Samo godinu dana kasnije, Lisice su ispale iz Premier lige, a Brendan Rodgers smijenjen je u travnju 2023. nakon četiri uspješne godine za kormilom. Uspjeli su se vratiti odmah u Premier ligu, ali su odmah i ispali, a time su došli i novi problemi. Šest različitih trenera se promijenilo nakon Rodgersa koji je upisao najveće uspjehe nakon Ranierija, ali veći su problemi bili izvan terena. U veljači ove godine oduzeto im je šest bodova kao kazna za prekoračenje maksimalnog praga gubitka za više od 20 milijuna funti tijekom trogodišnjeg razdoblja procjene koje završava 2024. godine.

Problemi izvan terena

Prošlog mjeseca, klub je prijavio još jedan značajan gubitak prije oporezivanja od 71,1 milijuna funti tijekom sezone 2024./25. Posljednjih godina, vlasnik Aiyawatt je izbrisao stotine milijuna funti duga kluba. Ali to, kao i jedan od najviših troškova plaća u Championshipu i momčad prepuna internacionalnih igrača, nije moglo spasiti Leicester od daljnjeg pada u engleskoj nogometnoj piramidi.

Slijedi im borba u trećoj ligi engleske što će još vjerojatno produbiti njihove financijske probleme i tko zna što nosi sutra za nedavne prvake Engleske. Slično se dogodilo i Blackburnu prije deset godina. Oni su 1994./95. osvojili Premier ligu, a deset godina kasnije ispali su u treći rang. Leicester je drugi prvak Premier lige koji ispada do League One.

