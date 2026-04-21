Brighton nanio težak poraz Chelseaju i preskočio ga na ljestvici

U prvom susretu 34. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton & Hove Albion je pobijedio Chelsea sa 3-0 produbivši krizu londonskog sastava.

Golove za Brighton zabili su Ferdi Kadıoglu u trećoj minuti, ⁠Jack Hinshelwood u 56. minuti i Danny Welbeck prvoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to peti uzastopni poraz londonskog sastava i sedmi u posljednjih osam utakmica. Njime su još dalje od Lige prvaka, izgubili su i šesto mjesto, jer ih je Brighton prestigao.

Brighton sada ima 50 bodova, dva više od "Bluesa".

Na vrhu je Arsenal sa 70 bodova, tri više od Manchester Cityja koji ima i susret manje. Slijede Manchester United i Aston Villa sa po 58 bodova, dok je Liverpool peti sa 55 bodova.

