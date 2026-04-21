FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BITKA ZA LIGU PRVAKA /

Brighton nanio težak poraz Chelseaju i preskočio ga na ljestvici

Brighton nanio težak poraz Chelseaju i preskočio ga na ljestvici
×
Foto: COLORSPORT/Ashley Western/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bio je to peti uzastopni poraz londonskog sastava i sedmi u posljednjih osam utakmica

21.4.2026.
23:30
Hina
VOYO logo
VOYO logo

U prvom susretu 34. kola engleskog nogometnog prvenstva Brighton & Hove Albion je pobijedio Chelsea sa 3-0 produbivši krizu londonskog sastava.

Golove za Brighton zabili su Ferdi Kadıoglu u trećoj minuti, ⁠Jack Hinshelwood u 56. minuti i Danny Welbeck prvoj minuti sudačke nadoknade.

Bio je to peti uzastopni poraz londonskog sastava i sedmi u posljednjih osam utakmica. Njime su još dalje od Lige prvaka, izgubili su i šesto mjesto, jer ih je Brighton prestigao.

Brighton sada ima 50 bodova, dva više od "Bluesa".

Na vrhu je Arsenal sa 70 bodova, tri više od Manchester Cityja koji ima i susret manje. Slijede Manchester United i Aston Villa sa po 58 bodova, dok je Liverpool peti sa 55 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia: 'Ovo je tužno, ali istinito! Pa mi smo bacili nekih 70 minuta'

Premier LeagueChelseaBrighton
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike