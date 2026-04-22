Kek: 'Uvijek se nađe genij koji s kauča zna najbolje. Ne volim kad mi diraju obitelj'

Matjaž Kek, poznati nogometni trener, jedno od najprepoznatljivijih lica u nogometu regije, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje u dugom i iscrpnom razgovoru otvoreno govori o svom životu nakon sedam godina na klupi slovenske reprezentacije.

'Razmišljao sam duže vrijeme biti izvan nogometa. ali to je jako jako brzo palo u vodu'

Matjaž Kek analizira stanje u hrvatskom nogometu, te otkriva detalje iz privatnog života, od svoje prepoznatljive šilterice do ljubavi prema jazzu. No, u više od sat vremena razgovora nisu to jedine teme o kojima pričamo s Matjažom Kekom. Kek po prvi put priča o nekim stvarima koje ga smetaju, priznaje da bi neke odluke koje je donio na klupi Slovenije kad je bio izbornik sad donio drugačije. Nakon rastanka sa slovenskom klupom prije četiri mjeseca Kek uživa u zasluženom odmoru u svom Mariboru, no nogomet je, kako kaže, i dalje neizostavan dio njegove svakodnevice.

Jasno je bilo da je sigurno bilo razočarenje kod Mihe velikog kad nije bio na mojem spisku za Europsko prvenstvo. U reprezentaciji Slovenije na Europskom prvenstvu su potvrdili neke odluke, a opet, ako danas ja idem od sebe, rekao sam prije da volim to raditi, vjerojatno bi puno toga drukčije napravio ako bi se danas našao u istoj situaciji. Matjaž Kek u "Maksanovom korneru."

"Dobro sam, hvala na pitanju. Malo više vremena konačno nakon silnih godina posla u nogometu, u ovom slučaju na klupi Slovenije kao izbornika, imam sad za obitelj i prijatelje. Hvala Bogu, zdravlje je OK. Nemam nikakvog pritiska, slobodan sam, iako ne možeš baš skroz bez nogometa. Nogomet je uvijek prisutan u mojem slobodnom vremenu. Dobro mi je došla ta pauza. Dobro mi je došlo 'par dana' bez nogometa, a opet, s druge strane, ona druga strana mog karaktera normalno traži nogomet, traži neke informacije. Sad gledam malo češće utakmice. Vjerojatno će se naći neko zainteresiran za suradnju. Razmišljao sam duže vrijeme biti izvan nogometa. ali to je jako jako brzo palo u vodu. Kao što ste rekli, nogomet je dio mojeg života i obitelji. Da, opet sam u nogometu", iskren je Kek, dodavši kako mu je odmor bio potreban i zbog iscrpljenosti i privatnih događanja.

'Slovenija je bila preslaba da bi se plasirala na Mundijal'

"Sedam godina je puno za bilo koji posao, a kamoli za posao izbornika reprezentacije, u mojem slučaju Slovenije. Veliki privilegij je bio biti izbornik svoje zemlje i još nakon toliko godina izboriti sa Slovenijom veliko natjecanje, u mojem slučaju Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Međutim, prolazi sve, pa tako i to. Novi su ljudi došli i ja im želim sve najbolje. Sve skupa se nakupilo i umorio sam se, da vam budem iskren. Odmah poslije Rijeke preuzeo sam klupu Slovenije. Normalno, to je jako veliki izazov i motiv, ali i u privatnom životu se puno toga događalo u tim zadnjim godinama, tako da baš mi je dobro došlo tih tri-četiri mjeseca koliko sad ne radim kao trener. Na klupi Slovenije zajedno sa svojim suradnicima napravio sam posao i ono što se od mene očekivalo. Poslije dugo vremena, nakon što je Slovenija nastupila na SP-u u Južnoj Africi 2010. vratio sam Sloveniju na jedno veliko natjecanje, na Europsko prvenstvo 2024. Znači, dogodilo se da nakon 14 godina posta povedem Sloveniju na veliko natjecanje, a na Euru nismo bili samo statisti. Odigrali smo jako dobro prvenstvo. Osim toga, ušli smo i ostali u grupi B Lige nacija i to su sve rezultati koji su OK. Jasno da ja kakav jesam nikad nisam zadovoljan. Ne da me peče, ali razmišljao sam o zadnjim kvalifikacijama gdje se još jednom dogodilo da poslije jednog sjajnog rezultata dolaze utakmice i neko vrijeme u kojem padnemo, gdje Slovenija nije više na istom nivou. Zadnje kvalifikacije nisu bile uspješne u skupini sa Švicarskom, Švedskom i Kosovom. Švicarska i Švedska otišli su na SP, Slovenija nije, ali treba reći da Slovenija nije bila prava u kvalifikacijama za SP. Uz spomenuto, Kosovo je odigralo jako jako dobre kvalifikacije. Sve što smo pokazali u kvalifikacijama za SP je bilo premalo. Jednostavno, Slovenija je bila preslaba da bi se plasirala na Mundijal a na kraju krajeva, kako ste rekli, sedam godina biti izbornik je jako jako puno vremena. Ja sam u nekom dogovoru sa slovenskom nogometnom reprezentacijom napustio izborničku funkciju nakon što mi je istekao ugovor. Došli su nakon mene novi ljudi. Boštjan Cesar je taj koji sad vodi kao izbornik slovensku nogometnu reprezentaciju i slovenska nogometna reprezentacija ima jednog velikog navijača u Matjažu Keku."

Kritike s kauča i život pod pritiskom

Posao izbornika nosi ogroman pritisak javnosti, medija i navijača, a Kek je podijelio svoj pogled na kritike, pogotovo one neutemeljene koje dolaze s društvenih mreža.

"Društvene mreže su sveprisutne u današnjem nogometu. Ako jednostavno nisi naučio živjeti s kritikama i s jedne strane euforijom, a s druge razočaranjem, nekad doduše neutemeljenom kritikom, nekad konstruktivnom, e onda imaš sigurno problem. Prije svega, pokušavam se fokusirati na svoj rad, biti dovoljno objektivan, samokritičan, tako da ja znam kad nešto ne napravim dobrom, kad sam ja pogriješio. Stalno govorim svojim igračima da se ne boji napravit grešku jer koliko sam ih ja napravio u životu, teško da će toliko grešaka moji igrači napraviti. Naš život ide u smjeru društvenih mreža i događaja preko svih mogućih mreža. Iako sam staromodan, donio sam odluku da moram prihvatiti sveprisutnost društvenih mreža. Živjet s time, biti svakog dana bolji, a onde kad dođu kritike to jednostavno uzeti kao sastavni dio posla kojeg radiš. Normalno, uvijek se nađe neki genij koji s kauča zna sve najbolje, koji iza tipkovnice računala piše prave dizertacije ili koji je pojeo svo znanje nogometnog svijeta. Ali gledajte, to je tako. Normalno, kao čovjek nisi imun ako ti diraju familiju, ako ti diraju onaj tvoj privatan život, ali jednostavno to sam prihvatio i teško da me to može uzdrmati."

Kek komentira osjetljivi odnos između novog izbornika Boštjana Cesara i jedne od najvećih zvijezda SHNL-a Mihe Zajca. Miha Zajc po drugi je put odbio poziv slovenske nogometne reprezentacije. Matjaž Kek u SHNL-u radi sjajne stvari i povećalom je i medija i javnosti zbog svojih dobrih igara.

'Izostavio sam Zajca sa Eura. Neke stvari bi sad drugačije napravio'

"Pa teško da ću takvo što komentirati jer je to stvar u koju nisam upućen do kraja, nego samo iz medija, što pročitam. Jasno je bilo da je sigurno bilo razočarenje kod Mihe velikog kad nije bio na mojem spisku za Europsko prvenstvo. U reprezentaciji Slovenije na Europskom prvenstvu su potvrdili neke odluke, a opet, ako danas ja idem od sebe, rekao sam prije da volim to raditi, vjerojatno bi puno toga drukčije napravio ako bi se danas našao u istoj situaciji. Što se tiče tih zadnjih razgovora između novog izbornika i Mihe Zajca, kako vidim, za sada nije došlo još do dogovora ili do odluke igrača da opet obuče dres. Ja sam rekao, velika je čast i privilegij igrati i voditi reprezentaciju svoje zemlje, pa ne znam, moje onako skromno sa strane mišljenje - možda da još jednom sjednu svi skupa. Možda nađu neku liniju koja bi vratila igrača u slovensku reprezentaciju jer mislim da ipak Slovenija nema toliko širok kadar i da treba se boriti za svakog igrača, normalno, koji želi igrati za reprezentaciju. To je ona, to je ona prva i najbitnija stvar. O svemu tome, toliko koliko sam čitao i koliko sam čuo, razgovor je bio korektan. Kako? Na kraju krajeva, zašto ne bi bio korektan? Znaju se dobro i Cesar i Zajc. Prije svega želim, kako sam rekao prije, Cesaru sve dobro i puno uspjeha. Tako želim i Mihi da nastavi s tim dobrim igrama. Stvarno igra u dobroj formi u zadnje vrijeme i jedan je od jako, jako bitnih igrača Dinama, ekipe koja je dominirala u hrvatskom prvenstvu."

Apel za dobrobit slovenskog nogometa

Iz Kekovih riječi jasno se iščitava diplomatski, ali i očinski savjet objema stranama. Priznaje kako bi i sam danas neke odluke donio drugačije, aludirajući na Zajcovo izostavljanje s popisa za Euro, ali istovremeno naglašava kako je igranje za reprezentaciju iznad svega.

Njegov apel da "svi skupa još jednom sjednu" i pokušaju pronaći zajednički jezik odjeknut će u slovenskoj javnosti, jer dolazi od čovjeka čija riječ ima posebnu težinu. Kekova poruka je jasna: slovenski nogomet nije u poziciji da se olako odriče igrača Zajcove klase, a interes reprezentacije mora biti ispred osobnih nesuglasica.

'Navijao sam za Bosnu, sport može ujediniti ljude'

Kek je s oduševljenjem popratio plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, ističući kako sport ima moć ujedinjenja.

"Ako sam bio miran jer se Hrvatska sigurno kvalificirala, toliko sam navijao u tom baražu za Bosnu. Govori sve o tome koliko su Bosna i Hercegovina zaslužile otići na Svjetsko prvenstvo", kaže Kek, izražavajući nadu da će taj uspjeh pozitivno utjecati na društvo.

"Normalno da bi svi mi to željeli, da su te podjele što manje. Reakcija slovenske nacije kad se Slovenija kvalificirala za Europsko prvenstvo, kako je lijepo bilo vidjeti na svim tim stadionima 20.000 i više navijača Slovenije koji su skupa, koji dišu kao jedno. Tako mislim da treba biti i što se tiče Bosne i Hercegovine."

Hrvatska na Mundijalu: 'Razmaženi ste s pravom'

Kada je riječ o hrvatskoj reprezentaciji, Kek smatra da su visoka očekivanja javnosti potpuno opravdana s obzirom na nevjerojatne uspjehe posljednjih godina.

"Teško je sada sa strane reći što bi bio uspjeh za hrvatsku reprezentaciju koja je bila druga i treća na svijetu. Normalno da bi sada netko rekao 'pa sad je došlo vrijeme da budu prvi'", kaže Kek, ali dodaje:

"Pa kako ne bih ja bio na vašem mjestu, kako ne bih ja bio ovako razmažen kao što ste vi? Ali na kraju, razmaženi ste jer su rezultati digli tu letvicu tako visoko. Jedan ponos, jedan nacionalni naboj koji je uvijek radio Hrvatsku malo drukčijom od ostalih. 'Vatreni' su uvijek znali opravdati ta visoka očekivanja."

'Beljo ima impresivnu sezonu'

Treba li Zlatko Dalić na popis putnika za Svjetsko prvenstvo uvrstiti napadača Dinama, Diona Drenu Belju? Naime, Dion Drena Beljo igra sezonu iz snova, a s 34 postignuta gola u svim natjecanjima, od čega 27 u HNL-u, nametnuo se kao nezaobilazna tema u raspravama o sastavu Vatrenih. Mnogi smatraju da je svojim igrama zaslužio poziv, dok drugi propituju vrijede li golovi u domaćem prvenstvu jednako kao oni u jačim europskim ligama. Stoga, glavna tema u hrvatskim medijima je da li Zlatko Dalić treba pozvati Diona Drenu Belju u reprezentaciju Hrvatske i na konačan popis putnika za Sjevernu Ameriku. Beljo je zabio u svim natjecanjima za Dinamo ove sezone 34 gola, 27 u HNL-u. Treba li po vama Dion Drena Beljo dobiti poziv izbornika? Kako komentirate njegov golgeterski rast i da li on u principu treba zabiti još više golova da bi bio na tom popisu, jer kao da golovi u HNL-u ne vrijede kao neki golovi u ligama petice?

'Beljo igra impresivno. Siguran sam da će vaš izbornik odabrati najbolje za SP'

"Stvarno je impresivna sezona do sada iza Belje. Jako dobro se uklopio u taj Dinamo. Očekivanja su bila velika, na kraju krajeva zato je i doveden u Dinamo, iako mu sezone u Augsburgu, pa i u Rapidu, nisu bile baš dobre. Ove godine stvarno zabija i dobro igra, kao i cijeli Dinamo. E, sada, s moje strane uplitati se u odluke kolege kojeg jako, jako poštujem i koji, na kraju krajeva, je dokazao sa svim svojim silnim rezultatima da zaslužuje i respekt i veliko poštovanje, mislim da s moje strane ne bi bilo to u redu. Opet smo blizu te teme - domaći igrači, da ili ne? A dokazano je da i igrači koji su igrali u Hrvatskoj ligi mogu jako, jako puno dati sa svojom kvalitetom u reprezentaciji. Siguran sam da će vaš izbornik, skupa sa svojim stručnim stožerom, odabrati one igrače koji su u danom momentu najbolji i adekvatniji zahtjevima koji će biti postavljeni pred njih. I da će to biti, normalno, odluka koja će se na kraju secirati putem navijača, putem medija, putem stručnjaka, putem silnih podcasta, analiza, studija i tako dalje, a rezultat će pokazati tko je bio u pravu. Mislim, ne bih volio da se sada, već prije Svjetskog prvenstva, stvara neka nervoza i neka napetost. OK, to je sve nogomet i to sve spada uz taj nogomet. Ali, opet sam rekao, biti drugi i treći na svijetu, igrati finale Lige nacija, prošetati opet kroz kvalifikacije... Sve to daje, bar meni osobno, za pravo da očekujem jako moćnu Hrvatsku, tko god da igra."

Kek je svojim odgovorom pokazao veliko poštovanje prema izborniku Daliću i njegovom radu. Iako je nahvalio impresivnu formu Dinamovog napadača, ostao je diplomatičan, prepustivši konačnu odluku onome tko za nju i snosi odgovornost. Ujedno je poslao poruku javnosti, apelirajući na smirivanje tenzija i stvaranje pozitivne atmosfere uoči velikog natjecanja.

Dinamo korača prema tituli, Osijek razočarao

Kao bivši trener Rijeke, Kek pomno prati događanja u Hrvatskoj nogometnoj ligi i smatra da je stanje na tablici realno.

"Mislim da je sada stanje kakvo je realno, da stanje na tabeli odgovara tome što su ekipe do sada pokazale. Dinamo je apsolutno zasluženo na mjestu na kojem je. Razlika do Hajduka je već velika, ali da ne govorim do Varaždina i Rijeke. Za mene je to apsolutno prevelika razlika, ali Dinamo je to zaslužio s jako, jako dobrim utakmicama", analizira Kek.

Posebno se osvrnuo na Osijek, koji je odigrao sezonu ispod svih očekivanja.

"Istina je da su očekivanja bila puno, puno veća. Osijek je bio dio te velike četvorke, a odjednom se našao u situaciji koju stvarno nitko nije očekivao. Puno je bilo promjena, puno je bilo problema i u vođenju samog kluba. Sigurno da u Osijeku moraju dobro sjesti i analizirati ovu sezonu."

O suđenju u HNL-u, vječnoj temi rasprava, kaže:

"Promijenila se generacija sudaca. Uvijek će biti polemike kod svih tih grešaka, neke su stvarno teško za objasniti. Ali mislim da sigurno Hrvatskoj fali jedno top ime u europskim okvirima, pa bi možda bilo drugima koji dolaze iza toga puno lakše."

Povratak u HNL, šilterica i jazz

Na pitanje o mogućem povratku na klupu nekog hrvatskog kluba, Kek ostaje samozatajan i pun poštovanja prema trenutnim trenerima.

"Stvari o kojima nikad nisam volio javno govoriti. Nisam tip koji bi sam sebe reklamirao. Bude li došla jedna ponuda, sigurno da ću dobro razmisliti, ali svi klubovi imaju svoje trenere i moj veliki respekt do svih svojih kolega."

Za kraj, otkrio je i ponešto o svojim zaštitnim znakovima – šilterici i ljubavi prema glazbi.

"Znam da sam u Rijeci imao jednu koja je stvarno već dugo, dugo bila na tim mojim utakmicama, boja je već malo izblijedila, pa sam je na kraju poklonio jednom kolekcionaru. Mislim da se u nekim momentima previše priča o toj šilterici", rekao je uz smijeh.

Glazba mu je, pak, bijeg od stresa i pritiska.

"Imao sam teških momenata u životu i karijeri, puno razočaranja i poraza. Uvijek je muzika bila ta koja mi je nekako dala moć i energiju, uz familiju i prijatelje. Ako bih se morao klasificirati, onda je to taj jazz koji me prati desetljećima."

