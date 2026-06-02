Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'

Slovenca Borisa Vidovića (29) mnogi su upoznali kroz britansku verziju reality showa 'Love Island', a posljednjih mjeseci njegovo se ime često spominjalo i zbog glasina koje su ga povezivale s regionalnom zvijezdom Darom Bubamarom (50). U međuvremenu se okušao i u glazbenim vodama, a sada je za Net.hr otkrio što se trenutačno događa u njegovom životu, kakvi su mu planovi za budućnost te ima li mjesta za ljubav.

Iako ga javnost najčešće prati kroz medijske napise i društvene mreže, Boris kaže da mu privatno najviše znače jednostavne stvari.

"Volim biti okružen svojim bližnjima i najvažnije mi je da su svi živi i zdravi" rekao nam je.

Okreće se glazbi i modi

Osim reality svijeta, Boris se posljednjih mjeseci posvetio i glazbi. Dolazi iz glazbene obitelji pa ne skriva da mu je upravo glazba velika ljubav.

"Iz glazbene sam obitelji, moj tata se bavi pjevanjem i glazba mi stvarno predstavlja puno. Od mene možete očekivati neočekivano, ali sigurno mogu reći da će biti još dosta glazbe u sljedećem razdoblju", poručio je. Dodao je i kako još uvijek istražuje različite glazbene smjerove te traži žanr u kojem se najbolje vidi.

No glazba nije jedini projekt koji mu se mota po glavi. Boris nam je otkrio kako već neko vrijeme razmišlja o pokretanju vlastitog modnog brenda.

"Volio bih napraviti svoj brend odjeće i mislim da bi se to moglo dogoditi već ove godine. Ne želim još puno otkrivati jer je sve u početnoj fazi, ali želim da bude moderan i prepoznatljiv", rekao je.

O glasinama koje ga povezuju s Darom Bubamarom

Posebnu pozornost medija privukle su i glasine koje su ga povezivale s Darom Bubamarom. Priča o misterioznom muškarcu "od 4 do pola 7" tjednima je punila regionalne medije, a Boris se na društvenim mrežama često poigravao s komentarima pratitelja. Ipak, tvrdi da u tim napisima nije bilo istine.

"Te glasine nisu bile istinite. Iskreno, bilo mi je svejedno jer, kako kažu, svaka reklama je dobra reklama", rekao je kroz smijeh.

'Prilaze mi cure, ali još uvijek sam slobodan'

Zbog popularnosti koju uživa među pratiteljicama, zanimalo nas je i prilaze li mu djevojke često.

"Prilaze mi, žele se fotografirati i uvijek rado izdvojim vrijeme za njih. Ako je njima to drago, meni je još draže", rekao je.

Iako ne skriva da uživa u pažnji, trenutačno nije u vezi. "Nisam zauzet, ali ni ne tražim aktivno. Fokusiran sam na sebe i svoju karijeru", otkrio je.

A kakva bi ga djevojka mogla osvojiti?

"Volim opuštene i nonšalantne djevojke, da imaju smisla za humor i lijep osmijeh. To mi je najvažnije", poručio je.

Za kraj smo ga pitali bi li ponovno pristao sudjelovati u 'Love Islandu'.

"Ako me pozovu, tu sam", zaključio je Boris kroz smijeh.