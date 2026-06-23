Ovo je vrh! Navijači masovno prilazili Hrvatu misleći da je Livaja, njegova reakcija oduševila internet

Uoči utakmice Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu, jedan hrvatski navijač neočekivano je postao prava atrakcija na ulicama Toronta.

Naime, brojni strani navijači i prolaznici zamijenili su Davida iz Hrvatske za hrvatskog reprezentativca Marka Livaju. Zbog velike sličnosti s napadačem Vatrenih, tijekom dana su mu prilazili tražeći fotografije i kratko druženje, uvjereni da razgovaraju s poznatim nogometašem.

Umjesto da ispravlja zabunu, David je cijelu situaciju prihvatio s osmijehom. Strpljivo je pozirao za fotografije, rukovao se s navijačima i nije odbio nijedan zahtjev za zajedničkom uspomenom.

Snimke i fotografije ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje su korisnici pohvalili njegovu opuštenost i smisao za humor. Mnogi su komentirali kako je na trenutak osjetio kako izgleda život nogometne zvijezde, dok su se drugi našalili da je "Livaja" imao više fotografiranja nego neki reprezentativci.

Zahvaljujući simpatičnoj zabuni, hrvatski navijač postao je jedna od zanimljivijih priča uoči susreta Hrvatske i Paname te nakratko ukrao dio pozornosti koju su trebali imati igrači na terenu.