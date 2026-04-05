MAGNET ZA POGLEDE

Fatalni Slovenac mami uzdahe: Karijeru je započeo u reality showu, a danas osvaja mreže

Fatalni Slovenac mami uzdahe: Karijeru je započeo u reality showu, a danas osvaja mreže
Foto: ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Boris Vidović, zgodni Slovenac koji je ljeto 2025. osvojio publiku britanskog Love Islanda, i dalje plijeni pažnju svojim besprijekornim izgledom i karizmom. Iako je show napustio relativno brzo, njegova popularnost nije splasnula - naprotiv, danas je prava zvijezda društvenih mreža

5.4.2026.
12:59
Hot.hr
ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia
U ljeto 2025. godine svi su pričali o fatalnom Slovencu koji je ušao je na velika vrata u britansku verziju reality spektakla Love Island i pritom osvojio publiku već na prvi pogled. Tada 28-godišnji Boris Vidović istaknuo se kao jedan od najzgodnijih kandidata 12. sezone, a njegova pojava, samouvjerenost i besprijekoran stil učinili su ga pravim magnetom za poglede i uzdahe gledateljica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U show je ušao kao dio intrigantnog koncepta Casa Amor, ekskluzivne vile namijenjene unošenju nemira u već postojeće odnose. Već od samog početka jasno je dao do znanja kome je naklonjen: njegov interes privukla je Shakira Khan.

Ipak, kako se ona povezala s drugim natjecateljem, Boris je svoju pažnju usmjerio prema Billykiss. Njihova kemija bila je dovoljna da zajedno uđu u glavnu vilu, no čarolija nije dugo trajala. Ubrzo se okušao i u odnosu s Emmom Munro, no ni ta priča nije imala dug vijek. Na koncu su Boris i Emma napustili show kao jedan od manje popularnih parova prema glasovima publike.

Foto: Jonathan Hordle/ITV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Unatoč relativno kratkom boravku u vili, Borisova popularnost nije nimalo izblijedjela. Dapače, njegov status zavodnika samo je dodatno učvršćen, a njegova priča pokazuje koliko napetih, zabavnih i nepredvidivih ljubavnih trenutaka jedan reality show može donijeti.

Internacionalna slava

Atraktivnog Borisa na Instagramu danas prati više od 52 tisuće ljudi, a komentari ispod njegovih objava redovito su ispunjeni komplimentima na račun njegova izgleda i karizme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premda je kao mladić potpisao čak dva profesionalna nogometna ugovora, Boris je ipak odlučio karijeru graditi u svijetu modelinga. Kada ne snima modne kampanje, slobodno vrijeme rado provodi planinareći ili pjevajući, a njegov život odvija se na relaciji između rodne Ljubljane i Dubaija, što dodatno pridonosi njegovoj pomalo glamuroznoj, internacionalnoj auri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na društvenim mrežama ovaj Slovenac i dalje njeguje pažljivo kuriran vizualni identitet: dijeli fotografije s putovanja, poslovnih suradnji i sofisticiranih modnih kombinacija koje dodatno naglašavaju njegovu već ionako besprijekornu pojavu.

Ako ste i vi ljubitelj intenzivnih i uzbudljivih ljubavnih priča i mislite da imate karizmu i šarm koji može zavesti publiku, uskoro imate priliku sami zakoračiti u svijet ljubavi i intriga. Jedan od najpopularnijih dating showova na svijetu dolazi u našu regiju: Love Island Adria po prvi put dovodi natjecatelje iz Hrvatske i susjednih zemalja u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, gdje će tražiti ljubav, graditi odnose i boriti se za nagradu od 50.000 eura. Prijave za sudjelovanje već su otvorene na službenoj stranici loveisland.hr možda baš vi budete sljedeći Boris koji osvaja srca publike.

